تحرك سعودي للتعاقد مع غوارديولا خلال الفترة المقبلة

ويأتي هذا التحرك بعد المسيرة الاستثنائية التي قاد خلالها على مدار عشرة أعوام، حقق خلالها 20 لقبا محليا وقاريا، ليصبح أحد أنجح المدربين في تاريخ اللعبة الحديثة.وبحسب الصحفي الموثوق بن جاكوبس، فإن يدرس بجدية إمكانية استقطاب غوارديولا مستقبلا، في إطار خطة استراتيجية ترتبط بشكل مباشر بالتحضير لاستضافة 2034، التي ستقام في .وترى الجهات الرياضية أن المدرب الإسباني يمتلك الفكر والخبرة القادرين على إحداث نقلة تاريخية في مستوى المنتخب السعودي، سواء من الناحية الفنية أو على مستوى بناء منظومة كروية متطورة قادرة على المنافسة عالميا.ورغم أن المدرب الحالي للمنتخب السعودي، دونيس، يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2027، فإن المشروع السعودي لا يتحرك تحت ضغط الوقت، بل يركز على استقطاب الشخصية المناسبة لقيادة المنتخب في أهم مرحلة بتاريخ الكرة السعودية.وتشير التقارير إلى أن غوارديولا قد يحصل أولا على فترة راحة بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل، مع احتمالية توليه دورا إداريا أو استشاريا داخل ، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن العودة إلى التدريب.ويرى مراقبون أن المشروع السعودي قد يمثل تحديا مثاليا لبيب، خاصة مع الطموحات الضخمة التي تعيشها الكرة السعودية حاليا، والاستثمارات الكبيرة التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى واحدة من أهم القوى الرياضية عالميا قبل مونديال 2034.