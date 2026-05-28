Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يحدد موعد إجراء انتخابات الرئاسة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحرك سعودي للتعاقد مع غوارديولا خلال الفترة المقبلة

رياضة

2026-05-28 | 01:29
تحرك سعودي للتعاقد مع غوارديولا خلال الفترة المقبلة
143 شوهد



السومرية نيوز- رياضة

تتزايد التكهنات حول مستقبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد نهاية رحلته التاريخية مع مانشستر سيتي وسط تقارير عالمية تؤكد وجود اهتمام سعودي قوي بالتعاقد معه لقيادة المنتخب الوطني.


ويأتي هذا التحرك بعد المسيرة الاستثنائية التي قاد خلالها غوارديولا مانشستر سيتي على مدار عشرة أعوام، حقق خلالها 20 لقبا محليا وقاريا، ليصبح أحد أنجح المدربين في تاريخ اللعبة الحديثة.

وبحسب الصحفي الموثوق بن جاكوبس، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس بجدية إمكانية استقطاب غوارديولا مستقبلا، في إطار خطة استراتيجية ترتبط بشكل مباشر بالتحضير لاستضافة كأس العالم 2034، التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وترى الجهات الرياضية السعودية أن المدرب الإسباني يمتلك الفكر والخبرة القادرين على إحداث نقلة تاريخية في مستوى المنتخب السعودي، سواء من الناحية الفنية أو على مستوى بناء منظومة كروية متطورة قادرة على المنافسة عالميا.

ورغم أن المدرب الحالي للمنتخب السعودي، جورجيوس دونيس، يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2027، فإن المشروع السعودي لا يتحرك تحت ضغط الوقت، بل يركز على استقطاب الشخصية المناسبة لقيادة المنتخب في أهم مرحلة بتاريخ الكرة السعودية.

وتشير التقارير إلى أن غوارديولا قد يحصل أولا على فترة راحة بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل، مع احتمالية توليه دورا إداريا أو استشاريا داخل مجموعة سيتي لكرة القدم، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن العودة إلى التدريب.

ويرى مراقبون أن المشروع السعودي قد يمثل تحديا مثاليا لبيب، خاصة مع الطموحات الضخمة التي تعيشها الكرة السعودية حاليا، والاستثمارات الكبيرة التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى واحدة من أهم القوى الرياضية عالميا قبل مونديال 2034.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
منتخبنا الشبابي يواجه الإمارات وتايلاند وتركمانستان في كأس آسيا
03:51 | 2026-05-28
الغاء منافسات بطولة كأس العراق
15:38 | 2026-05-27
بهذه الكلمات.. هالاند يودع غوارديولا بعد رحيله عن السيتي
14:47 | 2026-05-27
مدرب الأرجنتين يزف خبرا سارا بشأن ميسي
13:48 | 2026-05-27
السبت المقبل.. موعد مباراة "بلاي أوف" بين الحدود وكربلاء
12:03 | 2026-05-27
فينيسيوس جونيور: لامين جمال لاعب يستحق دفع المال لمشاهدته
09:02 | 2026-05-27
ترامب يهدد &quot;بتدمير&quot; سلطنة عمان
19.4%
15:31 | 2026-05-27
ترامب يهدد "بتدمير" سلطنة عمان
15:31 | 2026-05-27
بعد إرباك الليلة الماضية.. توضيح رسمي بشأن محطات الوقود ببغداد
17.48%
04:41 | 2026-05-27
بعد إرباك الليلة الماضية.. توضيح رسمي بشأن محطات الوقود ببغداد
04:41 | 2026-05-27
روسيا تحذر: العالم اقترب من كارثة شاملة
17.27%
14:02 | 2026-05-26
روسيا تحذر: العالم اقترب من كارثة شاملة
14:02 | 2026-05-26
بتوجيه من الزيدي.. المالية تتخلى عن دور &quot;موزع الرواتب&quot; وتتبنى رؤية 2035
17.08%
08:51 | 2026-05-27
بتوجيه من الزيدي.. المالية تتخلى عن دور "موزع الرواتب" وتتبنى رؤية 2035
08:51 | 2026-05-27
بسبب &quot;العائلات والأطفال&quot;.. تغيير مفاجئ في توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا
15.13%
02:56 | 2026-05-27
بسبب "العائلات والأطفال".. تغيير مفاجئ في توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا
02:56 | 2026-05-27
قائمة مسائية بأسعار الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
13.64%
10:45 | 2026-05-26
قائمة مسائية بأسعار الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
10:45 | 2026-05-26
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

في بغداد.. هدم مشروع بنصف مليار دينار
Play
في بغداد.. هدم مشروع بنصف مليار دينار
03:24 | 2026-05-28
الدفاع المدني ينقذ 11 شخصاً علقوا داخل لعبة “ستار فلاير” في بغداد
Play
الدفاع المدني ينقذ 11 شخصاً علقوا داخل لعبة “ستار فلاير” في بغداد
17:15 | 2026-05-27
"بوق الشيطان".. تحذير من خطورة نبتة "الداتورا" ودعوة للتحرك!
Play
"بوق الشيطان".. تحذير من خطورة نبتة "الداتورا" ودعوة للتحرك!
03:45 | 2026-05-27
الكشف عن خرقٍ لتهريب النفط في البصرة يمتدّ لأكثر من 500 متر
Play
الكشف عن خرقٍ لتهريب النفط في البصرة يمتدّ لأكثر من 500 متر
07:08 | 2026-05-26
السرّ الذي لا يُخبركِ عنه أحد.. ماذا يحدث داخل جسدكِ أثناء الصيام؟
Play
السرّ الذي لا يُخبركِ عنه أحد.. ماذا يحدث داخل جسدكِ أثناء الصيام؟
05:00 | 2026-05-26
الأوضاع المعيشية ترخي بثقلها... والركود يضرب أسواق بغداد!
Play
الأوضاع المعيشية ترخي بثقلها... والركود يضرب أسواق بغداد!
04:11 | 2026-05-26
وداعًا للـ Forward المجهول! "واتساب" يختبر ميزة ستكشف هويتك الحقيقية للجميع
Play
وداعًا للـ Forward المجهول! "واتساب" يختبر ميزة ستكشف هويتك الحقيقية للجميع
02:58 | 2026-05-26
في عرفة.. الحجاج العراقيون يشيدون بالخدمات المقدمة لهم (فيديو)
Play
في عرفة.. الحجاج العراقيون يشيدون بالخدمات المقدمة لهم (فيديو)
16:33 | 2026-05-25
بالفيديو.. ضبط تاهو بغدادية في أربيل عليها غرامات 80 مليون دينار
Play
بالفيديو.. ضبط تاهو بغدادية في أربيل عليها غرامات 80 مليون دينار
10:15 | 2026-05-25
استنفار في البصرة لمواجهة الحمى النزفية... حملات موسعة مع اقتراب عيد الأضحى!
Play
استنفار في البصرة لمواجهة الحمى النزفية... حملات موسعة مع اقتراب عيد الأضحى!
05:51 | 2026-05-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.