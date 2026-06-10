فينيسيوس يحسم مستقبله مع ريال مدريد

وقالت صحيفة "آس" إن "اللاعب اتخذ قراره بالفعل، وإذا لم يجدد عقده، سيستمر حتى نهايته ثم يرحل مجانا إذا لم يتحرك النادي لتجديده، ولكن إذا تم التوصل إلى اتفاق للتجديد فسيكون ذلك مثاليا بالنسبة له".وأوضح أن "رغبة كانت دائما الاستمرار مع ، الذي يعتبره نادي أحلامه" لكن هذا الطموح لن يتحقق إلا بقبوله شروط إدارة " " المالية، حسب ما أشارت إليه تقارير محلية خلال وقت سابق.وأشار التقرير إلى أن فينيسيوس سيلعب الموسم المقبل بقميص الفريق بغض النظر عن التعاقدات المحتملة في الخط الأمامي، خاصة مع ارتباط النادي بقوة بالتعاقد مع الفرنسي نجم الألماني، وتقديمه عرضا رسميا لضم الأرجنتيني من الجار اللدود .وفي حال قرر النادي عدم تجديد عقده، سيرحل بصفقة انتقال حر في 30 يونيو/ حزيران 2027، وهو موعد انتهاء عقده الحالي.