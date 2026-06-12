نهاية ماراثون الـ36 ساعة: كيف حسم ريال مدريد تعاقده مع برناردو سيلفا؟

وبعد انتهاء مسيرته الناجحة مع مانشستر سيتي
في مايو/أيار الماضي، والتي امتدت لتسع سنوات، لم يكن عمر برناردو (31 عامًا) عائقًا أمام انضمامه إلى ريال مدريد
.
وحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن ريال مدريد
توصل لاتفاق مع برناردو سيلفا
على البنود الشخصية للصفقة.
وأضاف أن عقد اللاعب البرتغالي
مع ريال مدريد سيمتد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي، مؤكدا أن النادي بدأ المفاوضات قبل 36 ساعة وتمّ إتمامها فوراً.
وأشار إلى أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
، المدير الفني
الجديد لريال مدريد، أبدى رغبته في ضم برناردو، وقد وافق اللاعب على الانتقال للفريق الملكي.
في سياق متصل، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية
أن ريال مدريد وبرناردو سيلفا يسعيان لإتمام الصفقة بشكل نهائي قبل المباراة الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم
2026 يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران.
وبذلك سيصبح برناردو سيلفا ثالث صفقات ريال مدريد هذا الصيف، بعد ضم كل من إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس، اللذين أعلن عنهما فلورنتينو بيريز
رئيس النادي.
وسيسير اللاعب البرتغالي على خطى صفقات ريال مدريد الأخيرة في سوق الانتقالات المجانية، مثل ديفيد ألابا
وأنطونيو روديغر.
يذكر أن برناردو سيلفا تلقى عروضًا من برشلونة وأتلتيكو مدريد خلال الأسبوعين الماضيين، لكن تحرك ريال مدريد السريع كان حاسمًا في قراره باختيار ملعب "سانتياغو برنابيو".