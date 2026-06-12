نهاية ماراثون الـ36 ساعة: كيف حسم ريال مدريد تعاقده مع برناردو سيلفا؟

وبعد انتهاء مسيرته الناجحة مع في مايو/أيار الماضي، والتي امتدت لتسع سنوات، لم يكن عمر برناردو (31 عامًا) عائقًا أمام انضمامه إلى .وحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن ريال توصل لاتفاق مع على البنود الشخصية للصفقة.وأضاف أن عقد اللاعب مع ريال مدريد سيمتد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي، مؤكدا أن النادي بدأ المفاوضات قبل 36 ساعة وتمّ إتمامها فوراً.وأشار إلى أن المدرب البرتغالي ، الجديد لريال مدريد، أبدى رغبته في ضم برناردو، وقد وافق اللاعب على الانتقال للفريق الملكي.في سياق متصل، كشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد وبرناردو سيلفا يسعيان لإتمام الصفقة بشكل نهائي قبل المباراة الافتتاحية للبرتغال في 2026 يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران.وبذلك سيصبح برناردو سيلفا ثالث صفقات ريال مدريد هذا الصيف، بعد ضم كل من إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس، اللذين أعلن عنهما رئيس النادي.وسيسير اللاعب البرتغالي على خطى صفقات ريال مدريد الأخيرة في سوق الانتقالات المجانية، مثل وأنطونيو روديغر.يذكر أن برناردو سيلفا تلقى عروضًا من برشلونة وأتلتيكو مدريد خلال الأسبوعين الماضيين، لكن تحرك ريال مدريد السريع كان حاسمًا في قراره باختيار ملعب "سانتياغو برنابيو".