برشلونة يخشى انضمام خوليان ألفاريز إلى قائمة الصفقات الفاشلة

ولا يزال يواجه صعوبة في إقناع بالتخلي عن مهاجمه الأرجنتيني، في ظل اهتمام متزايد من أندية كبرى مثل وباريس .ووفقاً لتقارير صحفية إسبانية، يخشى برشلونة تكرار سيناريو ، الذي كان قريباً من الانتقال إلى الفريق في مناسبتين قبل أن تنهار المفاوضات في اللحظات الأخيرة.ورغم هذه العقبات، ما زالت واثقة من قدرتها على حسم الصفقة قبل إغلاق الميركاتو، خاصة أن ألفاريز أبدى رغبته في ارتداء قميص برشلونة وأبلغ إدارة أتلتيكو بذلك منذ أشهر.