مدرب المنتخب العراقي: سنقاتل من أجل الفوز

مباراة العراق مجاناً.. من خلال الاشتراك بخدمة الوطني للإنترنت من ايرثلنك عبر تطبيق تود
07:17 | 2026-06-16
تونس تعلن تعيين مدربا جديدا لمنتخبها بعد خسارة قاسية
07:01 | 2026-06-16
المنتخب الإيراني يغادر أمريكا مجبراً بعد اول مباراة
06:30 | 2026-06-16
ريال مدريد يحسم مستقبل أنطونيو روديغر
06:07 | 2026-06-16
التشكيلة المتوقعة لمنتخبنا الوطني في مباراته أمام نظيره النرويجي.. اليكم القنوات الناقلة
05:38 | 2026-06-16
بوسطن الأمريكية تكتسي بالألوان العراقية.. زحف جماهيري كبير يسبق مواجهة النرويج
03:51 | 2026-06-16