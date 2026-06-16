مدرب المنتخب العراقي: سنقاتل من أجل الفوز

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وتابعته ، "سنلعب ضد أقوى مهاجم في العالم، ، وسنتعامل معه بأسلوب رجل لرجل، فهو مهاجم لا يُصدق ويملك قدرات استثنائية."وأضاف أن "المنتخب العراقي مطالب بتنظيم صفوفه بشكل جيد وإظهار الروح القتالية داخل الملعب"، مشددا على "ضرورة أن نكون منظمين، وأن نقاتل ونلعب بشراسة لمواجهة قوتهم الهجومية، وأن نقدم مباراة كبيرة طالما أن هناك فرصة لتحقيق الفوز."وأشاد أرنولد بالدعم الجماهيري الذي حظي به المنتخب في ، مؤكداً أن "مساندة الجماهير العراقية تمثل دافعاً مهماً للاعبين".واكد ان "دعم الجماهير لنا في كان رائعاً، وننتظر مساندتهم مجدداً في مباراة الغد".