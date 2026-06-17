Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
النرويج تخطف فوزاً صعباً من العراق في نهائيات كأس العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يرد على جدل العلم في كأس العالم

رياضة

2026-06-17 | 01:29
العراق يرد على جدل العلم في كأس العالم
3,210 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
بعيدا عن المجريات الفنية لمباراة منتخب العراق ومنتخب النرويج لكرة القدم في افتتاح مشوار الفريقين بمونديال 2026 خطف مشهد مراسم البداية الاهتمام الأكبر، بعد جدل واسع سبق المواجهة.

وقبل ساعات من اللقاء، انتشرت تقارير إعلامية تحدثت عن رفض محتمل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعرض العلم العراقي على أرضية الملعب خلال المراسم الرسمية، بسبب وجود لفظ الجلالة "الله" في تصميمه، وهو ما أعاد إلى الأذهان حالات سابقة تم فيها التعامل مع أعلام ذات رمزية دينية بشكل خاص.
وجاءت المقارنة مع حالة منتخب السعودية في نسخة سابقة، حين تم اعتماد إجراءات مختلفة تتعلق بعرض العلم على أرضية الملعب خلال مراسم ما قبل المباراة.
ونقلت تقارير عراقية أن "الفيفا برر رفضه بأن رفع العلم في خلال مباراة المنتخب السعودي تسبب في تلف جزئي لأرضية الملعب المبللة، مؤكدا أنه لن يتم تكرار هذا الإجراء في المباريات المقبلة".
لكن مع انطلاق مراسم المباراة، ظهر علم العراق الذي يحمل لفظ الجلالة "الله أكبر" مرتفعا، بدلا من تواجده على أرض الملعب كما هو معتاد مع باقي المنتخبات (عدا السعودية).
ويخوض منتخب العراق مشاركته في المجموعة القوية التي تضم فرنسا والنرويج والسنغال، حيث بدأ مشواره بهزيمة ثقيلة أمام نظيره النرويجي (1-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، قبل لقاء فرنسا ثم السنغال في الجولات التالية من دور المجموعات من نهائيات كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
هل كان هدف النرويج الثالث ضد العراق صحيحاً؟.. حكم دولي يحسم الجدل
05:26 | 2026-06-17
إقليم كردستان يسلّم بغداد قائمة رواتب حزيران
05:19 | 2026-06-17
أول تعليق من الحارس جلال حسن عقب الخسارة أمام النرويج
05:16 | 2026-06-17
رسالة شكر وامتنان من المنتخب العراقي إلى مدينة بوسطن الأميركية
04:43 | 2026-06-17
مدرب فرنسا يعلق على مباراة العراق القادمة: لن نستخف بخصمنا مطلقاً
04:27 | 2026-06-17
الهداف التاريخي لكأس العالم و4 أرقام هامة.. ميسي يكتب التاريخ أمام الجزائر
04:24 | 2026-06-17
فوز العراق
فوز العراق
فوز النرويج
فوز النرويج
التعادل بين الفريقين
التعادل بين الفريقين
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو: دعوات لمراجعة ملف استئجار ناقلات النفط
Play
بالفيديو: دعوات لمراجعة ملف استئجار ناقلات النفط
03:43 | 2026-06-17
بالصور.. مشاهد من تبديل رايتي الامام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام)
Play
بالصور.. مشاهد من تبديل رايتي الامام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام)
13:12 | 2026-06-16
بدء مراسم استبدال رايتي قبتي الإمام الحسين وأخيه العباس (ع) إيذاناً بحلول شهر محرم
Play
بدء مراسم استبدال رايتي قبتي الإمام الحسين وأخيه العباس (ع) إيذاناً بحلول شهر محرم
13:00 | 2026-06-16
اعتقال متهمين خلال 3 ساعات بعد مشاجرة تخللها إحراق عجلة في بغداد
Play
اعتقال متهمين خلال 3 ساعات بعد مشاجرة تخللها إحراق عجلة في بغداد
10:30 | 2026-06-16
الوحش الأصفر يزيل التجاوزات في المعالف... ومطالبات بإيجاد بدائل!
Play
الوحش الأصفر يزيل التجاوزات في المعالف... ومطالبات بإيجاد بدائل!
07:57 | 2026-06-16
بوسطن الأمريكية تكتسي بالألوان العراقية.. زحف جماهيري كبير يسبق مواجهة النرويج
Play
بوسطن الأمريكية تكتسي بالألوان العراقية.. زحف جماهيري كبير يسبق مواجهة النرويج
03:51 | 2026-06-16
لحظة جنون زيدان في المونديال
Play
لحظة جنون زيدان في المونديال
21:04 | 2026-06-15
بعد تزويدها بالبنزين.. حريق دراجة نارية داخل محطة وقود وسط الرمادي
Play
بعد تزويدها بالبنزين.. حريق دراجة نارية داخل محطة وقود وسط الرمادي
11:34 | 2026-06-15
شبهات فساد وعقود مخالفة.. البرلمان يعلن استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية
Play
شبهات فساد وعقود مخالفة.. البرلمان يعلن استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية
06:24 | 2026-06-15
توتر في ميسان بعد اعتداء قوات الشغب على مهندس محتج أمام شركة النفط (فيديو)
Play
توتر في ميسان بعد اعتداء قوات الشغب على مهندس محتج أمام شركة النفط (فيديو)
06:06 | 2026-06-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.