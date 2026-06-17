إقليم كردستان يسلّم بغداد قائمة رواتب حزيران

وذكرت الوزارة في بيان أن فريقها الفني سلّم الوثائق والبيانات المالية المطلوبة إلى ، ضمن الإجراءات المتبعة بين الجانبين بشأن الملفات المالية والإدارية.ويأتي تسليم القوائم والتقارير المالية في إطار التنسيق المستمر بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف الرواتب والمستحقات المالية.