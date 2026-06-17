إقليم كردستان يسلّم بغداد قائمة رواتب حزيران

قميص هالاند يثير الجدل أمام العراق.. ما القصة؟
09:31 | 2026-06-17
بعد السقوط أمام النرويج.. العراق يتراجع 3 مراكز في تصنيف "فيفا"
09:10 | 2026-06-17
صدمة عربية في مونديال 2026.. 8 منتخبات بلا انتصار والعراق بين أكبر الخاسرين
08:17 | 2026-06-17
ريال مدريد يعلن رسمياً تعاقده مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا لمدة موسمين
07:11 | 2026-06-17
أيمن حسين.. من معانقة التاريخ بـ"هدف مونديالي" إلى الانكسار بـ"هدف عكسي"
06:21 | 2026-06-17
هل كان هدف النرويج الثالث ضد العراق صحيحاً؟.. حكم دولي يحسم الجدل
05:26 | 2026-06-17