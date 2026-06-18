هنري يهاجم رونالدو: على الفريق التسجيل وليس انت

وفشل في تقديم الأداء المنتظر منه في تعادل مخيب للبرتغال، بطلة دوري أمم أوروبا، في مستهل مشوارها في 2026 ضد الديمقراطية.وقال في تحليله لمباراة والكونغو الديمقراطية عقب نهاية المباراة عبر قناة " " الأمريكية: "المنتخب يحتاج إلى تسجيل الأهداف وليس أنت".وفضل التسديد على التمرير لزميله الذي كان في وضع مثالي للتسجيل لكن تصويبة صاحب الـ41 ربيعاً مرت بعيدة.وأتبع هنري: "لأنه يريد التسجيل، فلقد أمام برونو فيرنانديز من خلال البقاء ثابتاً لكن لو دخل منطقة الـ6 يارادات لكان المجال سيكون مفتوحاً لبرونو، والدليل شعور لاعب بالإحباط".ولم يسدد رونالدو إلا 3 تسديدات خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية لم يكن منها أي واحدة على المرمى.من جانبه تحدث سوتون نجم بلاكبرن روفرز السابق وبطل 1995 عن أداء رونالدو عبر " " قائلاً: "إن المدرب يخشى استبداله. رونالدو قد يسجل هدف الفوز، لكنه كان غائباً تماماً عن المباراة اليوم".ولم يسجل كريستيانو رونالدو إلا 8 أهداف فقط عبر 6 مشاركات في كأس العالم وباستثناء نسخة 2018 التي سجل فيها 4 أهداف فإن الدون لم يسجل أكثر من هدف في بقية المشاركات.