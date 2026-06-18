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هنري يهاجم رونالدو: على الفريق التسجيل وليس انت

رياضة

2026-06-18 | 09:09
هنري يهاجم رونالدو: على الفريق التسجيل وليس انت
619 شوهد

شن الفرنسي تيري هنري أسطورة فريق أرسنال الإنجليزي هجوماً على كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال بسبب تفضيله مصلحته على صالح الفريق.

وفشل كريستيانو رونالدو في تقديم الأداء المنتظر منه في تعادل مخيب للبرتغال، بطلة دوري أمم أوروبا، في مستهل مشوارها في كأس العالم 2026 ضد الكونغو الديمقراطية.
وقال تيري هنري في تحليله لمباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية عقب نهاية المباراة عبر قناة "فوكس" الأمريكية: "المنتخب يحتاج إلى تسجيل الأهداف وليس أنت".
وفضل كريستيانو رونالدو التسديد على التمرير لزميله برونو فيرنانديز الذي كان في وضع مثالي للتسجيل لكن تصويبة صاحب الـ41 ربيعاً مرت بعيدة.
وأتبع تيري هنري: "لأنه يريد التسجيل، فلقد سد الطريق أمام برونو فيرنانديز من خلال البقاء ثابتاً لكن لو دخل منطقة الـ6 يارادات لكان المجال سيكون مفتوحاً لبرونو، والدليل شعور لاعب مانشستر يونايتد بالإحباط".

ولم يسدد رونالدو إلا 3 تسديدات خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية لم يكن منها أي واحدة على المرمى.
من جانبه تحدث كريس سوتون نجم بلاكبرن روفرز السابق وبطل الدوري الإنجليزي الممتاز 1995 عن أداء رونالدو عبر "بي بي سي" قائلاً: "إن المدرب يخشى استبداله. رونالدو قد يسجل هدف الفوز، لكنه كان غائباً تماماً عن المباراة اليوم".
ولم يسجل كريستيانو رونالدو إلا 8 أهداف فقط عبر 6 مشاركات في كأس العالم وباستثناء نسخة 2018 التي سجل فيها 4 أهداف فإن الدون لم يسجل أكثر من هدف في بقية المشاركات.
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