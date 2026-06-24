Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لرونالدو بعد تحطيمه رقمين قياسيين في مباراة أوزبكستان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ميسي يحسم موقفه من مباراة الأردن

رياضة

2026-06-24 | 03:47
ميسي يحسم موقفه من مباراة الأردن
2,152 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

حسم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الأردن في كأس العالم 2026.


رغم ضمان منتخب الأرجنتين التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 وحسم صدارة المجموعة العاشرة، فإن القائد ليونيل ميسي لا ينوي الغياب عن المواجهة المقبلة أمام الأردن، في قرار خالف توقعات الكثيرين بإراحته قبل الأدوار الإقصائية.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حجز مقعده في الدور التالي بعد فوزه على النمسا بهدفين دون رد، قبل أن يمنحه انتصار الجزائر على الأردن بنتيجة 2-1 صدارة المجموعة رسميا، ليصبح اللقاء الأخير في دور المجموعات بلا تأثير على موقفه في جدول الترتيب.

وبحسب شبكة "TNT" الأرجنتينية، فإن المدير الفني ليونيل سكالوني يخطط لإجراء عدد من التغييرات على التشكيلة الأساسية، بهدف منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بصورة كافية خلال البطولة.

ومن المنتظر أن يغيب المدافع كريستيان روميرو بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة النمسا، فيما يستعد نيكولاس أوتامندي لتعويضه في التشكيل الأساسي.

كما يترقب الثنائي نيكولاس تاجليافيكو وجوليان ألفاريز فرصة العودة للمشاركة بعد تعافيهما من مشكلات بدنية سابقة.

ورغم الطابع الشكلي للمباراة، فإن ميسي، البالغ من العمر 39 عاما، يرغب في خوض اللقاء أمام الأردن للحفاظ على نسق المباريات والجاهزية الفنية، خاصة بعد تألقه اللافت في الجولتين الماضيتين وتسجيله 5 أهداف.

ويعود ذلك لوجود فترة راحة طويلة قد تصل إلى 11 يوما قبل مباراة دور الـ32، لذا يفضّل النجم الأرجنتيني عدم الابتعاد عن أجواء المنافسة لفترة طويلة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
صفقة تشعل الجدل.. ألفاريز على أبواب ريال مدريد
07:33 | 2026-06-24
وظيفة غير متوقعة في مونديال 2026.. راتب مقابل التشجيع
07:23 | 2026-06-24
بالصور.. المنتخب الإيراني يقيم مجلس عزاء حسيني في المكسيك
04:42 | 2026-06-24
عودة أسطورة البرازيل.. ماذا قال رونالدينيو بعد قراره المفاجئ؟
04:37 | 2026-06-24
خبر سار للمنتخب العراقي قبل مواجهة السنغال
04:29 | 2026-06-24
صراع التأهل يشتعل.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026
04:14 | 2026-06-24
خبر سار للمنتخب العراقي قبل مواجهة السنغال
28.73%
04:29 | 2026-06-24
خبر سار للمنتخب العراقي قبل مواجهة السنغال
04:29 | 2026-06-24
الدولار يواصل الارتفاع.. آخر تحديث لأسعار الصرف في العراق
18.02%
03:54 | 2026-06-23
الدولار يواصل الارتفاع.. آخر تحديث لأسعار الصرف في العراق
03:54 | 2026-06-23
مصرف الرشيد يعلن شمول المتقاعدين بخدمة جديدة
16.51%
10:51 | 2026-06-23
مصرف الرشيد يعلن شمول المتقاعدين بخدمة جديدة
10:51 | 2026-06-23
بعد موجة الارتفاع.. انخفاض أسعار الدولار في العراق اليوم
13.9%
03:33 | 2026-06-24
بعد موجة الارتفاع.. انخفاض أسعار الدولار في العراق اليوم
03:33 | 2026-06-24
مع إغلاق التداولات.. تراجع أسعار الدولار في البورصة المحلية
12.72%
09:32 | 2026-06-23
مع إغلاق التداولات.. تراجع أسعار الدولار في البورصة المحلية
09:32 | 2026-06-23
تطمينات بشأن أسعار صرف الدولار المرتفعة في السوق العراقية
10.13%
04:05 | 2026-06-23
تطمينات بشأن أسعار صرف الدولار المرتفعة في السوق العراقية
04:05 | 2026-06-23
المزيد
فوز العراق
فوز العراق
فوز النرويج
فوز النرويج
التعادل بين الفريقين
التعادل بين الفريقين
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

في إيران.. عدسة السومرية ترصد حركة السفن في مضيق هرمز (فيديو)
Play
في إيران.. عدسة السومرية ترصد حركة السفن في مضيق هرمز (فيديو)
06:36 | 2026-06-24
بالفيديو.. عراقجي يتجاهل فانس
Play
بالفيديو.. عراقجي يتجاهل فانس
10:24 | 2026-06-21
الوفد الايراني يرفض التقاط صورة مشتركة مع الوفد الامريكي في سويسيرا
Play
الوفد الايراني يرفض التقاط صورة مشتركة مع الوفد الامريكي في سويسيرا
09:48 | 2026-06-21
الانبار.. سقوط مسيرة في قضاء الكرمة
Play
الانبار.. سقوط مسيرة في قضاء الكرمة
11:10 | 2026-06-20
توقيف منتسب وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه إثر مشاجرة داخل محكمة كركوك
Play
توقيف منتسب وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه إثر مشاجرة داخل محكمة كركوك
09:29 | 2026-06-20
نائب يصوب سلاحه نحو عمال بناء في جامع ويصيب 2 منهم وسط بغداد
Play
نائب يصوب سلاحه نحو عمال بناء في جامع ويصيب 2 منهم وسط بغداد
08:58 | 2026-06-20
احذروا منتخب العراق.. رسالة قوية من ديشامب لنجوم فرنسا
Play
احذروا منتخب العراق.. رسالة قوية من ديشامب لنجوم فرنسا
05:53 | 2026-06-20
شاهد.. تصادم قطارين شمال لندن يُخلف عشرات المصابين
Play
شاهد.. تصادم قطارين شمال لندن يُخلف عشرات المصابين
05:28 | 2026-06-20
بريقٌ يعجز عنه الشباب.. الذهب يُؤجّر لليلة واحدة وأحلام الزواج تتبخر!
Play
بريقٌ يعجز عنه الشباب.. الذهب يُؤجّر لليلة واحدة وأحلام الزواج تتبخر!
03:00 | 2026-06-20
سائقو صهاريج النفط يطالبون الحكومة بحل أزمة تعطل تفريغ حمولاتهم
Play
سائقو صهاريج النفط يطالبون الحكومة بحل أزمة تعطل تفريغ حمولاتهم
13:56 | 2026-06-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.