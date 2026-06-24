ميسي يحسم موقفه من مباراة الأردن

رغم ضمان منتخب التأهل إلى دور الـ32 من 2026 وحسم صدارة المجموعة العاشرة، فإن القائد لا ينوي الغياب عن المواجهة المقبلة أمام ، في قرار خالف توقعات الكثيرين بإراحته قبل الأدوار الإقصائية.وكان المنتخب الأرجنتيني قد حجز مقعده في الدور التالي بعد فوزه على بهدفين دون رد، قبل أن يمنحه انتصار الجزائر على الأردن بنتيجة 2-1 صدارة المجموعة رسميا، ليصبح اللقاء الأخير في دور المجموعات بلا تأثير على موقفه في جدول الترتيب.وبحسب شبكة "TNT" الأرجنتينية، فإن يخطط لإجراء عدد من التغييرات على التشكيلة الأساسية، بهدف منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بصورة كافية خلال البطولة.ومن المنتظر أن يغيب المدافع بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة النمسا، فيما يستعد نيكولاس أوتامندي لتعويضه في التشكيل الأساسي.كما يترقب الثنائي نيكولاس تاجليافيكو وجوليان ألفاريز فرصة العودة للمشاركة بعد تعافيهما من مشكلات بدنية سابقة.ورغم الطابع الشكلي للمباراة، فإن ، البالغ من العمر 39 عاما، يرغب في خوض اللقاء أمام الأردن للحفاظ على نسق المباريات والجاهزية الفنية، خاصة بعد تألقه اللافت في الجولتين الماضيتين وتسجيله 5 أهداف.ويعود ذلك لوجود فترة راحة طويلة قد تصل إلى 11 يوما قبل مباراة دور الـ32، لذا يفضّل النجم الأرجنتيني عدم الابتعاد عن أجواء المنافسة لفترة طويلة.