بعد انتقال أراوخو.. البارسا يتجه لتأمين صفقة دفاعية غير متوقعة

تسببت خطوة انتقال أراوخو إلى "الريدز" في إعادة ترتيب أولويات الإدارة الرياضية للعملاق الكتالوني، حيث يسعى المدير الرياضي للبارسا، البرتغالي
ديكو، إلى التحرك سريعاً في الميركاتو للتعاقد مع مدافع جديد، بالتوازي مع حسم صفقة النجم الإسباني رودري من مانشستر سيتي
، والبحث عن مهاجم إضافي لدعم الخط الهجومي.
روميرو على رأس خيارات ديكو
وفقاً لما أوردته صحيفة "(Sport)" الكتالونية، فقد فتح برشلونة مجدداً ملف التعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو
، لاعب توتنهام
هوتسبير الإنجليزي.
وترى الإدارة الرياضية في البارسا
أن روميرو
يمتلك المقومات القيادية والقتالية، فضلاً عن قدرته العالية على الضغط وتوجيه الخط الخلفي، مما يجعله الخيار الأمثل لتعزيز دفاع "البلوغرانا"، وسط منافسة محتدمة مع ناديي إنتر ميلان الإيطالي
وأتلتيكو مدريد
الإسباني الراغبَين أيضاً في ضم اللاعب.
لابورت في الحسابات.. وفليك يرفض الضغوط
ولم تتوقف الخيارات عند حدود روميرو
، إذ برز اسم المدافع الدولي الإسباني إيميرك لابورت
كخيار مطروح لدعم خط الدفاع.
ومع ذلك، تشير المصادر إلى وجود تباين في الرؤى بين الإدارة الفنية
والرياضية، حيث يساور المدرب الألماني هانز فليك
الشك حول مدى جدوى إبرام صفقة جديدة في هذا المركز، ويرى أن الخط الخلفي للفريق يمتلك الجودة والعمق الكافيين للمنافسة في الموسم الجديد (2026-2027)، بالاعتماد على العناصر المتاحة مثل باو كوبارسي، وإريك غارسيا، وجيرارد مارتين، وألفارو كورتيس
، بالإضافة إلى الدنماركي أندرياس كريستنسن.