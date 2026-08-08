بعد انتقال أراوخو.. البارسا يتجه لتأمين صفقة دفاعية غير متوقعة

تسببت خطوة انتقال أراوخو إلى "الريدز" في إعادة ترتيب أولويات الإدارة الرياضية للعملاق الكتالوني، حيث يسعى المدير الرياضي للبارسا، ديكو، إلى التحرك سريعاً في الميركاتو للتعاقد مع مدافع جديد، بالتوازي مع حسم صفقة النجم الإسباني رودري من ، والبحث عن مهاجم إضافي لدعم الخط الهجومي.وفقاً لما أوردته صحيفة "(Sport)" الكتالونية، فقد فتح برشلونة مجدداً ملف التعاقد مع، لاعب هوتسبير الإنجليزي.وترى الإدارة الرياضية في أنيمتلك المقومات القيادية والقتالية، فضلاً عن قدرته العالية على الضغط وتوجيه الخط الخلفي، مما يجعله الخيار الأمثل لتعزيز دفاع "البلوغرانا"، وسط منافسة محتدمة مع ناديي إنتر وأتلتيكو الإسباني الراغبَين أيضاً في ضم اللاعب.ولم تتوقف الخيارات عند حدود، إذ برز اسمكخيار مطروح لدعم خط الدفاع.ومع ذلك، تشير المصادر إلى وجود تباين في الرؤى بين والرياضية، حيث يساور المدرب الألماني الشك حول مدى جدوى إبرام صفقة جديدة في هذا المركز، ويرى أن الخط الخلفي للفريق يمتلك الجودة والعمق الكافيين للمنافسة في الموسم الجديد (2026-2027)، بالاعتماد على العناصر المتاحة مثل، بالإضافة إلى