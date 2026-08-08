مورينيو يفرض 3 إجراءات صارمة على لاعبي ريال مدريد

وعاد المدرب الأسطوري السابق لمانشستر وتشيلسي وتوتنهام إلى هذا الصيف؛ بهدف المساعدة في تحسين الانضباط وإعادة النظام إلى غرفة الملابس، بعدما أنهى موسمًا مخيبًا للآمال دون التتويج بأية بطولة.ومع توليه مهمة التعامل مع شخصيات بارزة بحجم وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، الذي وافق هذا الأسبوع على توقيع عقد جديد لمدة ست سنوات مع النادي، ركز ، بحسب التقارير، على ثلاثة محاور رئيسية لرفع معايير الانضباط داخل "سانتياغو برنابيو".ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" ، طبق المدرب إجراءات جديدة تتعلق بالتغذية والالتزام بالمواعيد والتعافي من الإصابات.أولًا، أصبح اللاعبون يتلقون تعليمات محددة بشأن ما يجب عليهم تناوله يوميًا من جانب اختصاصي التغذية في النادي، الذي كان يشغل سابقًا دورًا استشاريًا، لكنه أصبح الآن مسؤولًا عن تحديد قوائم جميع الوجبات، بما في ذلك وجبة الإفطار وحتى الوجبات الخفيفة بعد الظهر.وقبل وصول مورينيو، كانت هناك مساحة أكبر من الحرية فيما يتعلق بالنظام الغذائي والتغذية، لكنه مصمم على جعل المطبخ داخل النادي منظمًا وفقًا لمتطلبات الأداء، بدلًا من تفضيلات كل لاعب الشخصية.وحتى الآن، ورغم فقدان اللاعبين حريتهم في اختيار الطعام، فإن ردود أفعالهم تجاه الإجراء الجديد جاءت إيجابية، وفقًا للصحيفة.