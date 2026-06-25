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بعد مباريات الليلة الماضية.. إليك ترتيب أفضل ثوالث في كأس العالم 2026

رياضة

2026-06-25 | 05:02
بعد مباريات الليلة الماضية.. إليك ترتيب أفضل ثوالث في كأس العالم 2026
1,369 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تتنافس 8 منتخبات على بطاقات التأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم عن طريق التواجد ضمن أصحاب أفضل ثوالث في دور المجموعات.

وانطلقت مساء يوم الأربعاء منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم، وتستمر حتى فجر الأحد المقبل، وبعدها تنطلق على الفور لقاءات دور الـ32.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الإثنى عشر إلى كأس العالم بشكل مباشر، في حين يلحق بهم المنتخبات الثمانية أفضل ثوالث.

ترتيب أفضل ثوالث في كأس العالم
1- منتخب البوسنة والهرسك (المجموعة الثانية)، لعب 3 مباريات، 4 نقاط، سجل 5 أهداف، استقبل 6 أهداف.
2- منتخب السويد (المجموعة السادسة)، لعب مباراتين، 3 نقاط، سجل 3، استقبل 3.
3- منتخب كرواتيا (المجموعة الثانية عشر)، لعب مباراتين، 3 نقاط، سجل 3 أهداف، استقبل 4 أهداف.
4- منتخب كوريا الجنوبية (المجموعة الأولى)، لعب 3 مباريات، 3 نقاط، سجل هدفين، استقبل 3 أهداف.
5- منتخب الجزائر (المجموعة العاشرة)، لعب مباراتين، 3 نقاط، سجل هدفين، استقبل 4 أهداف.
6- منتخب باراجواي (المجموعة الرابعة)، لعب مباراتين، 3 نقاط، سجل هدفين، استقبل 4 أهداف.
7- منتخب اسكتلندا (المجموعة الثالثة)، لعب 3 مباريات، 3 نقاط، سجل هدفًا، استقبل 4 أهداف
8- منتخب الرأس الأخضر (المجموعة الثامنة)، لعب مباراتين، نقطتان، سجل هدفين، استقبل هدفين.
9- منتخب بلجيكا (المجموعة السابعة)، لعب مباراتين، نقطتان، سجل هدفين، استقبل هدفين.
10- منتخب الكونغو (المجموعة الحادية عشر)، لعب مباراتين، نقطة، سجل هدفًا، استقبل هدفين.
11- منتخب الإكوادور (المجموعة الخامسة)، لعب مباراتين، نقطة، لم يسجل، استقبل هدفًا.
12- منتخب السنغال (المجموعة التاسعة)، لعب مباراتين، بدون نقاط، سجل 3 أهداف، استقبل 6 أهداف.

وحدد فيفا معايير ترتيب المنتخبات صاحبة المركز الثالث لترتيب الأفضل، كما يلي:
1- عدد النقاط.
2- فارق الأهداف.
3- عدد الأهداف المسجلة.
4- اللعب النظيف.
5- تصنيف فيفا.

وفي حال التساوي في كافة تلك المعايير، يتم اللجوء إلى قرعة علنية.
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