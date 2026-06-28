6 أرقام قياسية بعد هدف "النشامى".. ميسي يسطر فصلاً جديداً في تاريخ المونديال

– رياضة



عاد ليؤكد مكانته كأعظم من لمس كرة القدم، حيث دخل التاريخ مجدداً من أوسع أبوابه خلال مواجهة والأردن في دالاس، ضمن ختام دور المجموعات لكأس العالم 2026.





سلسلة إعجازية وتاريخية

بهذا الهدف، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يهز الشباك في سبع مباريات متتالية في نهائيات . وبذلك، فضّ النجم الأرجنتيني الشراكة التاريخية مع الفرنسي "جوست فونتين" (نسخة 1958) والبرازيلي "جايرزينيو" (نسخة 1970)، اللذين توقفت سلسلتهما عند ست مباريات متتالية.



وقد بدأت سلسلة ميسي من مونديال قطر 2022 ضد وهولندا وكرواتيا، ونهائي ، لتتواصل في مونديال 2026 بثلاثية في الجزائر، وهدفين في ، وصولاً إلى شباك .



أرقام قياسية غير مسبوقة

لم يكتفِ "البرغوث" بهذا الإنجاز، بل عزز مجموعة من الأرقام القياسية التي ترسخ هيمنته على البطولة:

ورغم دخوله المباراة من مقاعد البدلاء، نجح في وضع بصمته التاريخية في الدقيقة 80 عبر ركلة حرة مباشرة متقنة من مسافة 25 متراً، معززاً تقدم بلاده بنتيجة (3-1).بهذا الهدف، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يهز الشباك في سبع مباريات متتالية في نهائيات . وبذلك، فضّ النجم الأرجنتيني الشراكة التاريخية مع الفرنسي "جوست فونتين" (نسخة 1958) والبرازيلي "جايرزينيو" (نسخة 1970)، اللذين توقفت سلسلتهما عند ست مباريات متتالية.وقد بدأت سلسلة ميسي من مونديال قطر 2022 ضد وهولندا وكرواتيا، ونهائي ، لتتواصل في مونديال 2026 بثلاثية في الجزائر، وهدفين في ، وصولاً إلى شباك .لم يكتفِ "البرغوث" بهذا الإنجاز، بل عزز مجموعة من الأرقام القياسية التي ترسخ هيمنته على البطولة:

الهداف التاريخي للمونديال: رفع ميسي رصيده إلى 19 هدفاً في كأس العالم، معززاً رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ البطولة.

عميد المشاركات: رفع رصيده إلى 28 مباراة في كأس العالم، مبتعداً بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة تاريخياً، متقدماً على لوثار ماتيوس وكريستيانو (25 مباراة).



الفتك بمنتخبات متنوعة: عزز رقمه كأكثر لاعب يسجل في شباك منتخبات مختلفة بتاريخ البطولة، حيث وصل إلى التسجيل أمام 13 منتخباً، بفارق 3 منتخبات عن أقرب ملاحقيه.



خبير التسديد من بعيد: بات ميسي ينفرد برقم أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء في تاريخ المونديال برصيد 6 أهداف، متجاوزاً البرازيلي ريفيلينو.



خبير الركلات الحرة: أصبح ميسي من بين قلائل نجحوا في تسجيل ركلتين حرتين مباشرتين في نسختين مختلفتين من كأس العالم (2014 أمام نيجيريا و2026 أمام الأردن).



الشيخوخة الذهبية: عزز مكانته في الترتيب الرابع لأكبر اللاعبين سناً تسجيلاً في تاريخ كأس العالم، وذلك عن عمر ناهز 39 عاماً وأربعة أيام.



بفضل هذه التسديدة الماكرة، رفع ميسي رصيده الإجمالي إلى 72 هدفاً من ركلات حرة مباشرة مع الأندية والمنتخب، مقترباً من رقم الأسطورة جونينيو، ومبتعداً عن غريمه الذي تجمد رصيده عند 64 هدفاً.



يذكر أن ميسي يتربع حالياً على صدارة هدافي مونديال 2026 برصيد 6 أهداف، بعد أن قاد لصدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة (9 نقاط). وتستعد الأرجنتين الآن لخوض دور الـ32 أمام منتخب الذي يسجل ظهوره المونديالي الأول.







