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6 أرقام قياسية بعد هدف "النشامى".. ميسي يسطر فصلاً جديداً في تاريخ المونديال

كأس العالم 2026

2026-06-28 | 07:40
6 أرقام قياسية بعد هدف &quot;النشامى&quot;.. ميسي يسطر فصلاً جديداً في تاريخ المونديال
647 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

عاد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ليؤكد مكانته كأعظم من لمس كرة القدم، حيث دخل التاريخ مجدداً من أوسع أبوابه خلال مواجهة الأرجنتين والأردن في دالاس، ضمن ختام دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ورغم دخوله المباراة من مقاعد البدلاء، نجح ميسي في وضع بصمته التاريخية في الدقيقة 80 عبر ركلة حرة مباشرة متقنة من مسافة 25 متراً، معززاً تقدم بلاده بنتيجة (3-1).

سلسلة إعجازية وتاريخية
بهذا الهدف، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يهز الشباك في سبع مباريات متتالية في نهائيات كأس العالم. وبذلك، فضّ النجم الأرجنتيني الشراكة التاريخية مع الأسطورة الفرنسي "جوست فونتين" (نسخة 1958) والبرازيلي "جايرزينيو" (نسخة 1970)، اللذين توقفت سلسلتهما عند ست مباريات متتالية.

وقد بدأت سلسلة ميسي من مونديال قطر 2022 ضد أستراليا وهولندا وكرواتيا، ونهائي فرنسا، لتتواصل في مونديال 2026 بثلاثية في الجزائر، وهدفين في النمسا، وصولاً إلى شباك الأردن.

أرقام قياسية غير مسبوقة
لم يكتفِ "البرغوث" بهذا الإنجاز، بل عزز مجموعة من الأرقام القياسية التي ترسخ هيمنته على البطولة:
 
الهداف التاريخي للمونديال: رفع ميسي رصيده إلى 19 هدفاً في كأس العالم، معززاً رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ البطولة.
 
عميد المشاركات: رفع رصيده إلى 28 مباراة في كأس العالم، مبتعداً بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة تاريخياً، متقدماً على لوثار ماتيوس وكريستيانو رونالدو (25 مباراة).

الفتك بمنتخبات متنوعة: عزز رقمه كأكثر لاعب يسجل في شباك منتخبات مختلفة بتاريخ البطولة، حيث وصل إلى التسجيل أمام 13 منتخباً، بفارق 3 منتخبات عن أقرب ملاحقيه.

خبير التسديد من بعيد: بات ميسي ينفرد برقم أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء في تاريخ المونديال برصيد 6 أهداف، متجاوزاً البرازيلي ريفيلينو.

خبير الركلات الحرة: أصبح ميسي من بين قلائل نجحوا في تسجيل ركلتين حرتين مباشرتين في نسختين مختلفتين من كأس العالم (2014 أمام نيجيريا و2026 أمام الأردن).

الشيخوخة الذهبية: عزز مكانته في الترتيب الرابع لأكبر اللاعبين سناً تسجيلاً في تاريخ كأس العالم، وذلك عن عمر ناهز 39 عاماً وأربعة أيام.

بفضل هذه التسديدة الماكرة، رفع ميسي رصيده الإجمالي إلى 72 هدفاً من ركلات حرة مباشرة مع الأندية والمنتخب، مقترباً من رقم الأسطورة جونينيو، ومبتعداً عن غريمه كريستيانو رونالدو الذي تجمد رصيده عند 64 هدفاً.

يذكر أن ميسي يتربع حالياً على صدارة هدافي مونديال 2026 برصيد 6 أهداف، بعد أن قاد الأرجنتين لصدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة (9 نقاط). وتستعد الأرجنتين الآن لخوض دور الـ32 أمام منتخب الرأس الأخضر الذي يسجل ظهوره المونديالي الأول.



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رياضة

كأس العالم 2026

6 أرقام قياسية بعد هدف "النشامى"

ميسي يسطر فصلاً جديداً في تاريخ المونديال

الأرجنتيني ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو

السومرية نيوز

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ليونيل ميسي

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