ابرز 5 محظوظين في دور الـ32 بكأس العالم

وأسفرت مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم
عن تأهل 32 منتخباً رسمياً، بينما ودع 16 منتخباً المنافسات.
وخطف منتخب كندا أول تذكرة لمباريات دور الـ16 بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا أمس الأحد، في أولى مباريات دور الـ32.
ويشهد اليوم الاثنين مواجهة قوية بين البرازيل
واليابان، ثم مباراة ألمانيا
وأوروغواي، وأخيرًا أقوى مباراة في دور الـ32، ستجمع المغرب
وهولندا، فجر يوم الثلاثاء.
وبعد الكشف عن مسار البطولة التي صعد منها 24 فريقًا، "الأول والثاني من كل مجموعة" بالإضافة إلى أفضل 8 من المنتخبات أصحاب المركز الثالث، ظهر أكبر 5 منتخبات "محظوظة" في هذا الدور.
1/ الأرجنتين
منتخب الأرجنتين هو الأكثر حظاً؛ فقد أوقعته القرعة مع "الرأس الأخضر
" متجنباً عمالقة المونديال، مثل فرنسا
وإنجلترا والبرتغال وهولندا.
وابتعد رفاق ميسي عن المنتخبات المرشحة للقب، إذ يمتلك "التانغو
" طريقاً ممهداً نسبياً في الأدوار الإقصائية الأولى.
2/ إنجلترا
تواجد فريق توماس توخيل
في مجموعة سهلة نسبياً بالدور الأول، وتجنب صدامات مبكرة مع أبطال أوروبا والعالم.
وسيلعب منتخب إنجلترا ضد الكونغو
الديمقراطية، في دور الـ32، وهي مواجهة سهلة نسبيًا.
3/ الولايات المتحدة الأمريكية
يخوض الفريق الأمريكي، صاحب الأرض، مواجهة قد تبدو في المتناول، عندما يواجه البوسنة والهرسك
في أولى المحطات الإقصائية.
وبصفتها من البلدان المستضيفة، تستفيد أمريكا
من تجنب مواجهة المنتخبات الكبرى في هذا الدور واللعب أمام منافس يمكن تجاوزه لبلوغ أدوار متقدمة.
4/ كولومبيا
يلعب منتخب كولومبيا في هذا الدور أمام غانا، إذ يستند المنتخب الإفريقي على الدفاع، ولم تظهر له أي مخالب هجومية واضحة في دور المجموعات.
وتفادى منتخب كولومبيا مواجهة كبار المنتخبات الإفريقية مثل السنغال ومصر والمغرب، إذ يعد المنتخب الغاني منافساً أقل شراسة في مواجهات خروج المغلوب.
5/ ألمانيا
يصطدم الفريق البافاري
بمنتخب باراغواي (المتأهل ضمن أفضل ثوالث)، وعلى الورق سيكون منافسا يسهل تخطيه.
وستكون مباراة باراغواي فرصة مثالية لاستعادة التوازن لفريق ألمانيا، وبدء رحلة الأدوار الإقصائية بأقل مجهود.