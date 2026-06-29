ابرز 5 محظوظين في دور الـ32 بكأس العالم

وأسفرت مرحلة المجموعات ببطولة عن تأهل 32 منتخباً رسمياً، بينما ودع 16 منتخباً المنافسات.وخطف منتخب كندا أول تذكرة لمباريات دور الـ16 بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا أمس الأحد، في أولى مباريات دور الـ32.ويشهد اليوم الاثنين مواجهة قوية بين واليابان، ثم مباراة وأوروغواي، وأخيرًا أقوى مباراة في دور الـ32، ستجمع وهولندا، فجر يوم الثلاثاء.وبعد الكشف عن مسار البطولة التي صعد منها 24 فريقًا، "الأول والثاني من كل مجموعة" بالإضافة إلى أفضل 8 من المنتخبات أصحاب المركز الثالث، ظهر أكبر 5 منتخبات "محظوظة" في هذا الدور.1/منتخب الأرجنتين هو الأكثر حظاً؛ فقد أوقعته القرعة مع " " متجنباً عمالقة المونديال، مثل وإنجلترا والبرتغال وهولندا.وابتعد رفاق ميسي عن المنتخبات المرشحة للقب، إذ يمتلك " " طريقاً ممهداً نسبياً في الأدوار الإقصائية الأولى.2/ إنجلتراتواجد فريق في مجموعة سهلة نسبياً بالدور الأول، وتجنب صدامات مبكرة مع أبطال أوروبا والعالم.وسيلعب منتخب إنجلترا ضد الديمقراطية، في دور الـ32، وهي مواجهة سهلة نسبيًا.3/يخوض الفريق الأمريكي، صاحب الأرض، مواجهة قد تبدو في المتناول، عندما يواجه في أولى المحطات الإقصائية.وبصفتها من البلدان المستضيفة، تستفيد من تجنب مواجهة المنتخبات الكبرى في هذا الدور واللعب أمام منافس يمكن تجاوزه لبلوغ أدوار متقدمة.4/يلعب منتخب كولومبيا في هذا الدور أمام غانا، إذ يستند المنتخب الإفريقي على الدفاع، ولم تظهر له أي مخالب هجومية واضحة في دور المجموعات.وتفادى منتخب كولومبيا مواجهة كبار المنتخبات الإفريقية مثل السنغال ومصر والمغرب، إذ يعد المنتخب الغاني منافساً أقل شراسة في مواجهات خروج المغلوب.5/ ألمانيايصطدم بمنتخب باراغواي (المتأهل ضمن أفضل ثوالث)، وعلى الورق سيكون منافسا يسهل تخطيه.وستكون مباراة باراغواي فرصة مثالية لاستعادة التوازن لفريق ألمانيا، وبدء رحلة الأدوار الإقصائية بأقل مجهود.