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جماهير المكسيك تشن "حرب ضوضاء" على إنجلترا.. ألعاب نارية وطبول حتى الفجر

رياضة

2026-07-05 | 10:04
جماهير المكسيك تشن &quot;حرب ضوضاء&quot; على إنجلترا.. ألعاب نارية وطبول حتى الفجر
78 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
حاول مشجعو المكسيك، حاملين فرقة موسيقية كاملة وألعاباً نارية وأبواق سيارات، إفساد استعدادات منتخب إنجلترا قبل مواجهة المنتخبين، قبل أن تصطدم محاولاتهم بطوق أمني فرضته الشرطة.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة المكسيك صاحب الأرض في دور الستة عشر من كأس العالم، وفشلت محاولات الإبقاء على مقر إقامة الفريق سرياً، بعد تسريب اسم الفندق الذي يقيم فيه بمنطقة سانتا في.
وأظهرت مقاطع فيديو مشجعين مكسيكيين وهم يحاولون إبقاء لاعبي إنجلترا مستيقظين طوال الليل، مستخدمين الألعاب النارية وفرقة موسيقية كاملة، لكن وجود الشرطة المسلحة، التي فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول الفندق، أجبر المشجعين على التمركز فوق جسر قريب بدلاً من الاقتراب من المبنى.
وأكد الفريق الأمني للمنتخب الإنجليزي أن محاولات حرمان اللاعبين من النوم لم يكن لها تأثير يُذكر على استعدادات الفريق، كما أدت إغلاقات الطرق إلى صعوبة الوصول إلى الفندق بالسيارات، وعند منتصف الليل، كان عدد الصحفيين ورجال الشرطة يفوق عدد المشجعين المكسيكيين.
وخلف الطوق الأمني، كان الفندق نفسه يخضع لإجراءات أمنية إضافية، مع حراسة على الأبواب وأسوار فولاذية تحيط بالمبنى، ورغم ذلك، توافد مزيد من المشجعين في الساعات الأولى من الصباح، في محاولة لمنح منتخب المكسيك أفضلية قبل مواجهة إنجلترا على ملعب أزتيكا.
وشوهد مشجعون يحملون مكبرات صوت وطبولاً، فيما توقفت عدة سيارات وأخذ سائقوها يطلقون أبواقها باستمرار، كما استخدمت آلات موسيقية لإحداث مزيد من الضجيج، إلى جانب إطلاق ألعاب نارية في السماء.
وجاء ذلك بعدما تقدم منتخب الإكوادور بشكوى رسمية، إثر تعرضه لليلة بلا نوم بسبب تصرفات جماهير المكسيك قبل مواجهتهما في دور الـ32 التي فاز فيها أصحاب الأرض بهدفين دون رد.
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