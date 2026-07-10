جوائز الدول المشاركة بكأس العالم 2026

كما ودعت أيضا منتخبات إسكتلندا وألمانيا والبرازيل والبرتغال وهولندا.وبقي 8 منتخبات فقط جميعها تتنافس على اللقب في 19 يوليو: فرنسا والمغرب وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا والنرويج والأرجنتين وسويسرا.ومع انطلاق ربع النهائي تم الكشف عن إجمالي ما ستحصل عليه كل دولة من البطولة.الخروج من دور المجموعات: المراكز (48-33)حصلت الفرق التي لم تتجاوز دور المجموعات على 9 ملايين دولار (6.7 مليون جنيه إسترليني) مقابل المباريات الثلاث التي خاضتها.وخرج من دور المجموعات 16 منتخبا: وتونس وأوزبكستان وقطر والسعودية والأردن وكوريا الجنوبية وهايتي وبنما وأوروغواي وجمهورية التشيك وتركيا وإيران ونيوزيلندا وكراساو وإسكتلندا.الخروج من دور الـ32: المراكز (32-17)حصلت المنتخبات الـ16 التي تأهلت من دور المجموعات ثم خرجت من دور الـ32 على 11 مليون دولار (8.2 مليون جنيه إسترليني).وغادر دور الـ32 من 16 منتخبا: وهولندا والسنغال وغانا وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والكوت ديفوار واليابان والرأس الأخضر والسويد وكرواتيا والإكوادور وأستراليا والبوسنة والهرسك والجزائر والنمسا.الخروج من دور الـ16: المراكز (9-16)حصلت الفرق الثمانية التي فازت في الدور الأول من الأدوار الإقصائية ثم خسرت في دور الستة عشر على 11 مليون دولار (8.2 مليون جنيه إسترليني).وتضم لائحة المنتخبات كلا من: وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والبرتغال والباراغواي وكولومبيا والبرازيل.المنتخبات الموجودة في ربع النهائي:ضمنت المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي حصولها على 19 مليون دولار (14.1 مليون جنيه إسترليني) جوائز مالية، وقد يرتفع هذا المبلغ كثيرا إذا واصلت تقدمها في البطولة.وسيحصل المنتخب الخاسر في مباراة تحديد المركز الثالث على 27 مليون دولار (20.1 مليون جنيه إسترليني)، فيما سيحصل المنتخب الفائز على 29 مليون دولار (21.6 مليون جنيه إسترليني).المنتخب الذي يخسر المباراة النهائية سيحصل على مالية قدرها 33 مليون دولار (24.6 مليون جنيه إسترليني)، فيما سيحصل الفائز على جائزة ضخمة قدرها 50 مليون دولار (37.2 مليون جنيه إسترليني).