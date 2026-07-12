يوبخهم ويعنفهم.. ما سر جرأة ميسي على الحكام؟

الصدامات المتكررة والعلنية التي خاضها مع قضاة الملاعب تثير تساؤلًا جوهريًا حول السر الكامن وراء هذه القوة الهجومية التي يوبخ بها الحكام ويعنفهم دون خوف من العقاب التأديبي، ولعل ما شهده ربع نهائي 2026 في المواجهة الأخيرة ضد يجسد هذا التحول، حينما دخل ميسي في صدام مباشر حاد مع الحكم جواو بينيرو، واقترب منه بوعي تام موجها كلمات صارمة ترفض أسلوبه الاستعلائي في التعامل، ليعيد إلى الأذهان التساؤل المثير حول طبيعة الحصانة والجرأة التي بات يتمتع بها البرغوث الأرجنتيني.التحرر النفسي وإرثالسر الأول يكمن في التحول الثقافي والنفسي الذي عاشه ميسي، والذي أعاده الخبراء إلى الراحل .لسنوات طويلة عاب الجمهور الأرجنتيني على ميسي انطواءه وبروده القيادي، مما دفعه إلى تبني سلوك أكثر شراسة وتمردًا لإرضاء الهوية الكروية اللاتينية التي تقدس القائد .هذا التحول تضاعف بعد تحقيق المجد الأكبر بالفوز بكأس العالم 2022، حيث عاش ميسي حالة من التحرر النفسي المطلق، وأصبح يرى نفسه المدافع الأول والوحيد عن حقوق فريقه، متخلصًا من أي ضغوط قد تقيد تصريحاته أو انفعالاته الميدانية، ومستعدا لتوبيخ أي حكم في أي مباراة.تأثير واقتصاديات النجوميةالعامل الحاسم الآخر في هذه المعادلة يعود إلى القيمة التجارية والاعتبارية الهائلة التي يتمتع بها ميسي في منظومة كرة القدم الحديثة.في علم النفس، يمنح تأثير الهالة النجوم الكبار حصانة غير مكتوبة أمام قرارات الحكام، ويدرك حكام النخبة أن إشهار بطاقة حمراء في وجه لاعب بحجم ميسي، أو التسبب في إيقافه، قد يترتب عليه خسائر تسويقية وجماهيرية فادحة للبطولات واللجان المنظمة.هذا الوعي يمنح ميسي مساحة أوسع للاحتجاج والتعبير عن الغضب مقارنة بأي لاعب آخر، ويجعل الحكام يفضلون استيعاب انفعالاته اللفظية لتفادي إشعال أزمات إعلامية عالمية قد تخرج المباراة عن السيطرة، وهو تمامًا ما فعله الحكم البرتغالي في المونديال الحالي حين آثر الصمت وامتصاص غضب ميسي بدلًا من معاقبته تأديبيًا.استغلال النفوذ وضغط النجومية العكسييمكن أيضًا تفسير هذا السلوك كنوع من الممارسة البراغماتية للضغط النفسي الاستباقي على طواقم التحكيم بهدف كسب أفضلية ميدانية غير عادلة.ويرى منتقدون أن ميسي بات يوظف نجوميته وتأثيره الطاغي في الملاعب كأداة لترهيب الحكام والتأثير على قراراتهم المستقبلية في مجريات اللقاء، حيث يخلق هذا الهجوم اللفظي المتكرر حالة من الارتباك والتردد لدى الحكم الذي يخشى الدخول في مواجهة مع لاعب بهذه النجومية.هذا الاندفاع لا يرتبط دومًا بقرارات خاطئة، بل يظهر أحيانا كآلية دفاعية منظمة لفرض شروطه الشخصية على إدارة المباراة، مما يضع نزاهة القرارات التحكيمية تحت ضغط معنوي هائل يصعب على الحكام العاديين تحمله أو التصدي له.