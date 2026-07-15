كأس العالم 2026.. إنجلترا والأرجنتين في معركة الوصول إلى النهائي

ولا تعد مباراة إنجلترا والأرجنتين مجرد نصف نهائي، بل فصل جديد من واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ كأس العالم
، والتي امتدت لعقود وشهدت لحظات لا تنسى، من هدف "يد الله" ودييغو مارادونا
في 1986 إلى انتصار إنجلترا بركلات الترجيح في 1998، ثم فوز الأرجنتين
في مونديال 2022 على طريق التتويج.
ويلتقي المنتخبان هذه الليلة مجددا، لكن الرهان هذه المرة هو بطاقة العبور إلى النهائي.
وحجز المنتخب الإسباني مقعده في المباراة النهائية، ليصبح أول المتأهلين إلى المشهد الختامي. وسيواجه الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين على لقب كأس العالم يوم 19 يوليو في ملعب ميتلايف
بولاية نيوجيرسي.
أما الخاسر، فسيتحول مباشرة إلى مباراة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب الفرنسي.
فيما فرنسا
بعد خروجها من سباق اللقب، تستعد لخوض مباراة المركز الثالث، حيث ستواجه الخاسر من نصف النهائي الثاني على ملعب هارد روك
في ميامي
، في لقاء يمنح أحد المنتخبين فرصة إنهاء البطولة بالميدالية البرونزية.
برنامج المباريات المتبقية
نصف النهائي
إنجلترا × الأرجنتين عند الساعة 22:00 بتوقيت العاصمة بغداد