كأس العالم 2026.. إنجلترا والأرجنتين في معركة الوصول إلى النهائي

ولا تعد مباراة إنجلترا والأرجنتين مجرد نصف نهائي، بل فصل جديد من واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ ، والتي امتدت لعقود وشهدت لحظات لا تنسى، من هدف "يد الله" ودييغو في 1986 إلى انتصار إنجلترا بركلات الترجيح في 1998، ثم فوز في مونديال 2022 على طريق التتويج.ويلتقي المنتخبان هذه الليلة مجددا، لكن الرهان هذه المرة هو بطاقة العبور إلى النهائي.وحجز المنتخب الإسباني مقعده في المباراة النهائية، ليصبح أول المتأهلين إلى المشهد الختامي. وسيواجه الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين على لقب كأس العالم يوم 19 يوليو في بولاية نيوجيرسي.أما الخاسر، فسيتحول مباشرة إلى مباراة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب الفرنسي.فيما بعد خروجها من سباق اللقب، تستعد لخوض مباراة المركز الثالث، حيث ستواجه الخاسر من نصف النهائي الثاني على في ، في لقاء يمنح أحد المنتخبين فرصة إنهاء البطولة بالميدالية البرونزية.برنامج المباريات المتبقيةنصف النهائيإنجلترا × الأرجنتين عند الساعة 22:00 بتوقيت العاصمة