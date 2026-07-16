الأغلى في التاريخ.. كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026؟

وطالما بقيت مشاهدة مباراة نهائي من أرض الملعب حلما لأي مشجع كرة قدم، وإن لم يكن أمرا مستحيلا، فإن ارتفاع أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026، في وأمريكا وكندا والمكسيك، الذي سيقام يوم الأحد 19 يوليو 2026، على ملعب "ميت لايف" في إيست روثرفورد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بات شبه مستحيل بالنسبة للأغلبية من الراغبين.أغلى تذكرة نهائي في تاريخ كأس العالم فقد بلغت قيمة تذكرة نهائي مونديال 2026، حوالي 13 ألفا و700 دولار أمريكي في المتوسط وفقا لسوق "seatpick" الخاص بإعادة بيع التذاكر.بينما وصلت أسعار بعض المقاعد في ملعب "ميت لايف" للمباراة ما يقارب الـ 200 ألف دولار أمريكي.ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا جنونيا مقارنة بنهائي نسخة 2022 بين والأرجنتين حيث كانت قيمة أعلى تذكرة وقتها 1600 دولار أمريكي.أما بالنسبة لنسخة 2026، فقد حدد (فيفا) أسعار التذاكر الرسمية لتتراوح بين 2,030 و6,730 دولارًا أمريكيا، وذلك بحسب فئة المقعد.وقد ساهم السوق البديل، لمن يريدون إعادة بيع التذاكر التي حصلوا عليها، وهو ما سمح به مقابل الحصول على نسبة من إعادة البيع، في رفع الأسعار بشكل أكبر.وتبدأ أسعار أرخص التذاكر المعروضة حاليا من حوالي 8,000 دولار أمريكي، بينما قد تتجاوز أسعار المقاعد الأقرب إلى أرض الملعب 38,000 دولار أمريكي.كيفية شراء تذاكر العالم 2026على المستوى الرسمي، المراحل الأولى من البيع قد انتهت، ويشمل ذلك القرعة الأولية والبيع المسبق لحاملي بطاقات ، مما يترك فرصًا محدودة لشراء التذاكر مباشرة عبر القنوات الرسمية.ولكن لا يزال الفيفا يتيح مرحلة أخيرة من البيع المباشر بنظام الأسبقية، بالإضافة إلى منصته الرسمية لإعادة بيع التذاكر، حيث يمكن للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة.بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضا أسواق ثانوية معتمدة مثل StubHub وTicketmaster وVivid Seats وSeatGeek للمشجعين الراغبين في حضور المباريات ذات الإقبال الكبير، مع العلم أن الأسعار قد تكون أعلى بكثير من سعر التذكرة الأصلي.