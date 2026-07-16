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الأغلى في التاريخ.. كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026؟

رياضة

2026-07-16 | 18:04
الأغلى في التاريخ.. كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026؟
338 شوهد

سجلت أسعار تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد المقبل، أرقاما قياسية تصل إلى حد الجنون، لا يمكن مقارنتها بأي نهائي سابق للبطولة.


وطالما بقيت مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم من أرض الملعب حلما لأي مشجع كرة قدم، وإن لم يكن أمرا مستحيلا، فإن ارتفاع أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026، في الولايات المتحدة وأمريكا وكندا والمكسيك، الذي سيقام يوم الأحد 19 يوليو 2026، على ملعب "ميت لايف" في إيست روثرفورد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بات شبه مستحيل بالنسبة للأغلبية من الراغبين.

أغلى تذكرة نهائي في تاريخ كأس العالم فقد بلغت قيمة تذكرة نهائي مونديال 2026، حوالي 13 ألفا و700 دولار أمريكي في المتوسط وفقا لسوق "seatpick" الخاص بإعادة بيع التذاكر.


بينما وصلت أسعار بعض المقاعد في ملعب "ميت لايف" للمباراة ما يقارب الـ 200 ألف دولار أمريكي.

ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا جنونيا مقارنة بنهائي نسخة قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين حيث كانت قيمة أعلى تذكرة وقتها 1600 دولار أمريكي.

أما بالنسبة لنسخة 2026، فقد حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسعار التذاكر الرسمية لتتراوح بين 2,030 و6,730 دولارًا أمريكيا، وذلك بحسب فئة المقعد.

وقد ساهم السوق البديل، لمن يريدون إعادة بيع التذاكر التي حصلوا عليها، وهو ما سمح به الفيفا مقابل الحصول على نسبة من إعادة البيع، في رفع الأسعار بشكل أكبر.

وتبدأ أسعار أرخص التذاكر المعروضة حاليا من حوالي 8,000 دولار أمريكي، بينما قد تتجاوز أسعار المقاعد الأقرب إلى أرض الملعب 38,000 دولار أمريكي.

كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم 2026
على المستوى الرسمي، المراحل الأولى من البيع قد انتهت، ويشمل ذلك القرعة الأولية والبيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا، مما يترك فرصًا محدودة لشراء التذاكر مباشرة عبر القنوات الرسمية.

ولكن لا يزال الفيفا يتيح مرحلة أخيرة من البيع المباشر بنظام الأسبقية، بالإضافة إلى منصته الرسمية لإعادة بيع التذاكر، حيث يمكن للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة.

بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضا أسواق ثانوية معتمدة مثل StubHub وTicketmaster وVivid Seats وSeatGeek للمشجعين الراغبين في حضور المباريات ذات الإقبال الكبير، مع العلم أن الأسعار قد تكون أعلى بكثير من سعر التذكرة الأصلي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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