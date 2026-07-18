مدريد يصدم جماهير الكرة برد فعله تجاه رودري

ولا يخطط للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، رغم أن نجم أبدى انفتاحه منذ فترة طويلة على ارتداء قميص ، في مفاجأة كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية.وبحسب تقرير من موقع "ذا أثليتك"، فإن إدارة حسمت موقفها بشكل واضح، ولا تنوي الدخول في مفاوضات لضم ، رغم استمرار ربط اسمه بالنادي خلال الأشهر الماضية.كما أشار التقرير إلى أن أشخاصاً مقربين من اللاعب أبدوا دهشتهم من غياب اهتمام ريال مدريد بضمه.وأضاف التقرير أن بعض اللاعبين البارزين داخل ملابس ريال مدريد يرون أن التعاقد مع رودري سيكون إضافة قوية للفريق، إلا أن هذا الرأي لم يغير موقف ، التي لا تضع اللاعب ضمن أولوياتها في الميركاتو الحالي.وتشير تقارير سابقة إلى أن النادي الملكي غيّر استراتيجيته في تدعيم خط الوسط، مفضلاً الاستثمار في عناصر سناً، وهو ما ساهم في تراجع فكرة التعاقد مع الدولي الإسباني، رغم قدراته الكبيرة وخبراته مع سيتي ومنتخب إسبانيا.وفي المقابل، يواصل مانشستر سيتي العمل على تأمين مستقبل رودري من خلال مفاوضات لتجديد عقده، في ظل اهتمام متكرر من أندية أوروبية باسمه، بينما يبدو أن ريال مدريد أغلق الباب أمام الصفقة، على الأقل في الوقت الحالي.