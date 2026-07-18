مدريد يصدم جماهير الكرة برد فعله تجاه رودري

ولا يخطط ريال مدريد
للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، رغم أن نجم مانشستر سيتي
أبدى انفتاحه منذ فترة طويلة على ارتداء قميص النادي الملكي
، في مفاجأة كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وبحسب تقرير من موقع "ذا أثليتك"، فإن إدارة ريال مدريد
حسمت موقفها بشكل واضح، ولا تنوي الدخول في مفاوضات لضم رودري
، رغم استمرار ربط اسمه بالنادي خلال الأشهر الماضية.
كما أشار التقرير إلى أن أشخاصاً مقربين من اللاعب أبدوا دهشتهم من غياب اهتمام ريال مدريد بضمه.
وأضاف التقرير أن بعض اللاعبين البارزين داخل غرفة
ملابس ريال مدريد يرون أن التعاقد مع رودري سيكون إضافة قوية للفريق، إلا أن هذا الرأي لم يغير موقف الإدارة الرياضية
، التي لا تضع اللاعب ضمن أولوياتها في الميركاتو الحالي.
وتشير تقارير سابقة إلى أن النادي الملكي غيّر استراتيجيته في تدعيم خط الوسط، مفضلاً الاستثمار في عناصر أصغر
سناً، وهو ما ساهم في تراجع فكرة التعاقد مع الدولي الإسباني، رغم قدراته الكبيرة وخبراته مع مانشستر
سيتي ومنتخب إسبانيا.
وفي المقابل، يواصل مانشستر سيتي العمل على تأمين مستقبل رودري من خلال مفاوضات لتجديد عقده، في ظل اهتمام متكرر من أندية أوروبية باسمه، بينما يبدو أن ريال مدريد أغلق الباب أمام الصفقة، على الأقل في الوقت الحالي.