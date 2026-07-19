حيوانات مختلفة تتنبأ بنتائج نهائي المونديال اليوم.. هل اسباني ام ارجنتيني؟

تصدر المشهد القط " " (Billy) كـ"عراف" رياضي شهير خلال 2026. حقق بيلي شهرة عالمية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نجح في توقع نتائج 21 مباراة من أصل 23 بدقة مذهلة، متفوقا بذلك على توقعات الكثير من الخبراء ومتابعي كرة القدم.وبدأت القصة عندما قررت مالكته "لينكا لين" من توثيق لحظات طريفة يقوم فيها "بيلي" (البالغ من العمر عاما واحداً) باختيار وتوقع الفريق الفائز من خلال اللعب بكرات صغيرة تحمل أعلام المنتخبات المتنافسة، أو عبر مشاهدة شاشة التلفاز لاختيار الأعلام المعروضة.وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي مثل وإنستغرام لتصبح حديث رواد الإنترنت.وتوقع القط بيلي فوز المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني في المباريات النهائية لمونديال 2026.كما أصدرت الغابة حكمها أيضا على نهائي مونديال 2026، ولكن توقعات الحيوانات المفترسة جاءت بعكس القط بيلي.فقد توقع الببغاء الياباني أوليفيا، والنمر البرازيلي ، والتمساح الإندونيسي بيبن، فوز على إسبانيا في نهائي مساء اليوم الأحد، على ملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.