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حيوانات مختلفة تتنبأ بنتائج نهائي المونديال اليوم.. هل اسباني ام ارجنتيني؟

كأس العالم 2026

2026-07-19 | 12:58
حيوانات مختلفة تتنبأ بنتائج نهائي المونديال اليوم.. هل اسباني ام ارجنتيني؟
115 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
شهدت نسخة كأس العالم 2026 ظاهرة توقعات الحيوانات مجددا عبر حيوانات مختلفة تنبأت بنتائج المباريات، أشهرها القط بيلي بعد نجاحه في توقع نتائج 21 مباراة من أصل 23.

تصدر المشهد القط "بيلي" (Billy) كـ"عراف" رياضي شهير خلال بطولة كأس العالم 2026. حقق بيلي شهرة عالمية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نجح في توقع نتائج 21 مباراة من أصل 23 بدقة مذهلة، متفوقا بذلك على توقعات الكثير من الخبراء ومتابعي كرة القدم.
وبدأت القصة عندما قررت مالكته "لينكا لين" من نيوزيلندا توثيق لحظات طريفة يقوم فيها "بيلي" (البالغ من العمر عاما واحداً) باختيار وتوقع الفريق الفائز من خلال اللعب بكرات صغيرة تحمل أعلام المنتخبات المتنافسة، أو عبر مشاهدة شاشة التلفاز لاختيار الأعلام المعروضة.
وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام لتصبح حديث رواد الإنترنت.
وتوقع القط بيلي فوز المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني في المباريات النهائية لمونديال 2026.
كما أصدرت الغابة حكمها أيضا على نهائي مونديال 2026، ولكن توقعات الحيوانات المفترسة جاءت بعكس القط بيلي.
فقد توقع الببغاء الياباني أوليفيا، والنمر البرازيلي بوتي، والتمساح الإندونيسي بيبن، فوز الأرجنتين على إسبانيا في نهائي كأس العالم مساء اليوم الأحد، على ملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
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