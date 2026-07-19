إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

وفرض المنتخب الإسباني أفضليته منذ الدقائق الأولى، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة بعدما تبادل وداني أولمو الكرة، قبل أن تعود إلى يامال الذي سددها، لكنها اصطدمت بأحد المدافعين، ثم تصدى لها الحارس إيميليانو ، ورد المنتخب الأرجنتيني سريعًا بهجمة خطيرة، بعدما انفرد بالمرمى، إلا أن الحارس أوناي سيمون خرج في التوقيت المثالي وأبعد الكرة قبل أن يتمكن قائد من التسديد.

وبعد ذلك، هدأ إيقاع المباراة وانحصر اللعب في وسط الملعب لفترة، دون أي فرص حقيقية على المرميين، وعادت إسبانيا لتهدد مرمى الأرجنتين في الدقيقة 38، بعدما أطلق تسديدة قوية، لكن إيميليانو مارتينيز تألق وتصدى لها، وفي الدقيقة 42، جرب مارك كوكوريلا حظه بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.



وواصل المنتخب الإسباني فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وكان الأكثر استحواذًا وتنوعًا في بناء الهجمات، كما صنع الفرص الأخطر، في المقابل لم يسدد المنتخب الأرجنتيني أي كرة على المرمى خلال الشوط الأول، فيما تلقى المنتخب الأرجنتيني ضربة قوية في الدقيقة 44، بعد إصابة المدافع ليساندرو مارتينيز، الذي غادر أرضية الملعب، ليشارك نيكولاس أوتاميندي بدلًا منه.



ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 45، سدد أليكس باينا كرة قوية، لكن الحارس إيميليانو مارتينيز نجح في التصدي لها، وفي لقطة أخرى، أرسل كوكوريلا كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، إلا أن الدفاع الأرجنتيني أبعدها في اللحظة الأخيرة قبل وصولها إلى المهاجمين، واستمرت محاولات "لا روخا"، وفي الدقيقة 63 سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن مارتينيز أبعدها بصعوبة إلى ركلة ركنية.



وأرسل يامال كرة عرضية حولها البديل برأسية لكن بين أحضان الحارس مارتينيز، ثم أطلق كوبارسي تسديدة قوية أبعدها الحارس ثم تابعها توريس لكن بعيدة عن المرمى، وفي الدقيقة 90+3 سدد ويليامز كرة قوية بعد هجمة مرتدة لكن مارتينيز تصدى لها، ثم تم طرد إنزو فرنانديز بالبطاقة الصفراء الثانية، بعد تدخله على كوبارسي في الدقيقة 90+4، وبعدها أطلق يامال كرة قوية من لكن مارتينيز أبعدها، لينتهي الشوط الثاني 0-0، ثم يتجه المنتخبين إلى الأشواط الإضافية.



وفي الشوط الإضافي الأول، أنقذ مارتينيز مرماه من هدف محقق بعد كرة من حولها ويليامز برأسية تصدى لها مارتينيز، وسجل هدفاً لكن إلغي بسبب وجود خطأ على ميرينو قبل الهدف، ثم كاد ميرينو أن يسجل هدف التقدم بعد كرة عرضية من ويليامز حولها ميرينو برأسية بجوار المرمى، وفي الشوط الثاني الإضافي سجل هدف إسبانيا في الدقيقة 106 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية حولها نيكو ويليامز برأسية تابعها توريس في الشباك.



وسجل توريس هدف ثاني لكن إلغي بداعي التسلل في الدقيقة 113، وكاد المنتخب الأرجنتيني أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 120 بعد كرة عرضية من سيميوني حولها سينسي بجوار القائم إلى ركنية كاد من خلالها التانجو من خطف التعادل لكن دفاعات الإسبان أبعدت الكرة إلى ركنية، فيما سدد سيميوني كرة قوية من داخل منطقة الجزاء فوق المرمى، لينتهي اللقاء بفوز إسبانيا وتتويجها باللقب الغالي.