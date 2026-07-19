التشكيلتان الرسميتان لاسبانيا والأرجنتين في نهائي مونديال كاس العالم

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم، إلى في ولاية نيوجيرسي الأميركية، الذي يحتضن المباراة النهائية لكأس العالم 2026، في ختام نسخة استثنائية امتدت على مدار 40 يوماً وشهدت 104 مباريات حفلت بالإثارة والندية.ويدخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة بصفته حامل لقب مونديال 2022، ساعياً للاحتفاظ بالكأس وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله، بقيادة قائده ، الذي قد يخوض آخر ظهور له في نهائيات .في المقابل، يتطلع المنتخب الإسباني إلى استعادة اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه الأول عام 2010، معتمداً على مجموعة شابة قدمت مستويات مميزة طوال مشوار البطولة.ويجمع النهائي بين مدرستين كرويتين مختلفتين؛ إذ يعوّل المنتخب الإسباني على أسلوب الاستحواذ والتمرير السريع، بينما يراهن المنتخب الأرجنتيني على التنظيم الدفاعي والفعالية الهجومية التي قادته إلى المباراة النهائية.وبلغ المنتخب الأرجنتيني النهائي بعد تخطيه في دور الـ32، ثم مصر في ثمن النهائي، وسويسرا في ربع النهائي، قبل أن يهزم إنجلترا بنتيجة (2-1) في نصف النهائي.أما المنتخب الإسباني، فتجاوز في ثمن النهائي، ثم في ربع النهائي، قبل أن يحسم مواجهة بهدفين من دون رد في نصف النهائي.