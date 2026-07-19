قنوات مفتوحة تنقل المباراة النهائية لمونديال 2026

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش (46 عاما) صفارة بداية المباراة النهائية لمونديال 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش الساعة 10:00 مساءا بتوقيت .مشوار إسبانيا إلى نهائي مونديال 2026:قدم منتخب إسبانيا عروضا قوية تحت قيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، بالرغم من سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام الوافد الجديد وصاحب المفاجأة الكبيرة في المونديال منتخب كابو فردي (الرأس الأخضر) قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على حساب كل من: (4-0) والأوروغواي (1-0).وتخطى "الماتادور" في الأدوار الإقصائية عقبة كل من:(3-0) في دور الـ32.(1-0) في دور الـ16.(2-1) في الدور ربع النهائي.(2-0) في الدور قبل النهائي.ويعول منتخب "لا فوريا روخا - La Furia Roja" على تألق نجمه الشاب لامين جمال إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل ثنائي الدفاع إيمريك لابورت ومارك كوكوريا وثلاثي خط الوسط رودري وفابيان رويز وداني أولمو والمهاجم ميكيل أويارزابال وغيرهم من النجوم.في المقابل، شق منتخب "التانغو" طريقه إلى نهائي مونديال 2026، بفوز كبير على نظيره في المباراة الافتتاحية، ومن ثم تغلب على نظيره النمساوي بهدفين من دون رد، واختتم دور المجموعات بالتغلب على بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يواجه صعوبات كبيرة في الأدوار الإقصائية.فقد تخطى منتخب "التانغو" بصعوبة كابو فيردي (الرأس الأخضر) الوافد الجديد إلى ، بفوزه عليه (3-2) بعد التمديد في دور الـ32، وكذلك عانى أمام مصر واقتنص بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي في اوقت القاتل (3-2)، ومن ثم تغلب على (3-1)، وفي الدور قبل النهائي خرج من عنق الزجاجة أمام إنجلترا في الدقائق الأخيرة من المباراة (2-1).ويسعى منتخب للدفاع عن لقب العالم الذي توج به في مونديال قطر 2022، ويعول على قائده النجم .القنوات الناقلة للمباراة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين اليوم:تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس - beIN SPORTS" حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة النهائية اليوم عبر عدد من القنوات المفتوحة، تتصدرها قناة beIN SPORTS FIFA World Cup المفتوحةوكانت الشبكة قد خصصت القناة المفتوحة لنقل عدد من مباريات كأس العالم 2026، من بينها مباريات المنتخبات العربية، إضافة إلى مواجهات قوية في الأدوار الإقصائية، أبرزها مباراتا نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا، والأرجنتين وإنجلترا ومباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا.كما بثت القناة الأرضية بعض مباريات النسخة الحالية لكأس العالم بما فيها النهائية.وسيتم نقل مباراة اليوم عبر قنوات:beIN SPORTS MAX 1beIN SPORTS MAX 2beIN SPORTS MAX 3beIN SPORTS MAX 4beIN SPORTS FIFA World Cup المفتوحة.في ستنقل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين اليوم، عبر القنوات التالية:Match TV (RU) المفتوحةMatch Premier (RU)Match! Football 1 (RU).وفي ما يلي بعض القنوات حول العالم الناقلة لمباراة اليوم:ITV 1 UKFOX NetworkSuperSport GOtv LaLigaBBC OneTSN1TSN4TSN5RTE 2SuperSport PSLChannel 5M6 (FR)beIN Sports 1 (FR)DAZN Mundial (ES)TVE La 1 (ES)TDP (ES)TyC Sports Argentina (ES)DIRECTV Sports Argentina (ES)Chilevision (ES)Caracol TV (ES)Azteca 7 (ES)TUDN En Vivo (ES)UNIVERSO (ES)Telemundo Deportes En Vivo (ES)Sport TV1 (PT)RTP 1 (PT)Sport TV5 (PT)RAI 1 (IT)RAI 1 (IT)ORF eins (DE)ZDF (DE)ZDF (DE)ERT 1 (GR)NPO 1 (NL)TVP Sport (PL)TVP1 (PL)Arena 1 Premium (RS)Antena 1 (RO)HRT 2 (HR)SuperSport 2 Digitalb (AL)SRF zwei (CH)La Une (BE)SporTV (BR)BNT 3 (BG)ČT Sport (CZ)TV2 Denmark (DK)DR 1 (DK)NRK1 (NO)TV4 Sweden (SE)M4 Sports (HU)Sport 1 (IL)Qazsport (KZ)RSI La 2 (CH)MEGOGO Football 1 (UA).