Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"طقس العراق": لا درجات خمسينية حتى نهاية تموز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قنوات مفتوحة تنقل المباراة النهائية لمونديال 2026

كأس العالم 2026

2026-07-19 | 13:54
قنوات مفتوحة تنقل المباراة النهائية لمونديال 2026
646 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
تتجه أنظار الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية لكأس العالم 2026، بين إسبانيا والأرجنتين.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش (46 عاما) صفارة بداية المباراة النهائية لمونديال 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش الساعة 10:00 مساءا بتوقيت بغداد.
مشوار إسبانيا إلى نهائي مونديال 2026:
قدم منتخب إسبانيا عروضا قوية تحت قيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، بالرغم من سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام الوافد الجديد وصاحب المفاجأة الكبيرة في المونديال منتخب كابو فردي (الرأس الأخضر) قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على حساب كل من: السعودية (4-0) والأوروغواي (1-0).
وتخطى "الماتادور" في الأدوار الإقصائية عقبة كل من:
النمسا (3-0) في دور الـ32.
البرتغال (1-0) في دور الـ16.
بلجيكا (2-1) في الدور ربع النهائي.
فرنسا (2-0) في الدور قبل النهائي.
ويعول منتخب "لا فوريا روخا - La Furia Roja" على تألق نجمه الشاب لامين جمال إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل ثنائي الدفاع إيمريك لابورت ومارك كوكوريا وثلاثي خط الوسط رودري وفابيان رويز وداني أولمو والمهاجم ميكيل أويارزابال وغيرهم من النجوم.
في المقابل، شق منتخب "التانغو" طريقه إلى نهائي مونديال 2026، بفوز كبير على نظيره الجزائري في المباراة الافتتاحية، ومن ثم تغلب على نظيره النمساوي بهدفين من دون رد، واختتم دور المجموعات بالتغلب على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يواجه صعوبات كبيرة في الأدوار الإقصائية.
فقد تخطى منتخب "التانغو" بصعوبة كابو فيردي (الرأس الأخضر) الوافد الجديد إلى كأس العالم، بفوزه عليه (3-2) بعد التمديد في دور الـ32، وكذلك عانى أمام مصر واقتنص بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي في اوقت القاتل (3-2)، ومن ثم تغلب على سويسرا (3-1)، وفي الدور قبل النهائي خرج من عنق الزجاجة أمام إنجلترا في الدقائق الأخيرة من المباراة (2-1).
ويسعى منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقب بطل كأس العالم الذي توج به في مونديال قطر 2022، ويعول على قائده النجم ليونيل ميسي.
القنوات الناقلة للمباراة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين اليوم:
تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس - beIN SPORTS" حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة النهائية اليوم عبر عدد من القنوات المفتوحة، تتصدرها قناة beIN SPORTS FIFA World Cup المفتوحة
وكانت الشبكة قد خصصت القناة المفتوحة لنقل عدد من مباريات كأس العالم 2026، من بينها مباريات المنتخبات العربية، إضافة إلى مواجهات قوية في الأدوار الإقصائية، أبرزها مباراتا نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا، والأرجنتين وإنجلترا ومباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا.
كما بثت القناة الجزائرية الأرضية بعض مباريات النسخة الحالية لكأس العالم بما فيها النهائية.
وسيتم نقل مباراة اليوم عبر قنوات:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

beIN SPORTS FIFA World Cup المفتوحة.

في روسيا ستنقل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين اليوم، عبر القنوات التالية:

Match TV (RU) المفتوحة

Match Premier (RU)

Match! Football 1 (RU).

وفي ما يلي بعض القنوات حول العالم الناقلة لمباراة اليوم:

ITV 1 UK

FOX Network

SuperSport GOtv LaLiga

BBC One

TSN1

TSN4

TSN5

RTE 2

SuperSport PSL

Channel 5

M6 (FR)

beIN Sports 1 (FR)

DAZN Mundial (ES)

TVE La 1 (ES)

TDP (ES)

TyC Sports Argentina (ES)

DIRECTV Sports Argentina (ES)

Chilevision (ES)

Caracol TV (ES)

Azteca 7 (ES)

TUDN En Vivo (ES)

UNIVERSO (ES)

Telemundo Deportes En Vivo (ES)

Sport TV1 (PT)

RTP 1 (PT)

Sport TV5 (PT)

RAI 1 (IT)

RAI 1 (IT)

ORF eins (DE)

ZDF (DE)

ZDF (DE)

ERT 1 (GR)

NPO 1 (NL)

TVP Sport (PL)

TVP1 (PL)

Arena 1 Premium (RS)

Antena 1 (RO)

HRT 2 (HR)

SuperSport 2 Digitalb (AL)

SRF zwei (CH)

La Une (BE)

SporTV (BR)

BNT 3 (BG)

ČT Sport (CZ)

TV2 Denmark (DK)

DR 1 (DK)

NRK1 (NO)

TV4 Sweden (SE)

M4 Sports (HU)

Sport 1 (IL)

Qazsport (KZ)

RSI La 2 (CH)

MEGOGO Football 1 (UA).
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
انطلاق نهائي كأس العالم 2026
15:00 | 2026-07-19
مبابي يتصدر ترتيب أفضل هدافي مونديال 2026 قبل النهائي
13:21 | 2026-07-19
التشكيلتان الرسميتان لاسبانيا والأرجنتين في نهائي مونديال كاس العالم
13:18 | 2026-07-19
حيوانات مختلفة تتنبأ بنتائج نهائي المونديال اليوم.. هل اسباني ام ارجنتيني؟
12:58 | 2026-07-19
إسبانيا تلاحق 4 أرقام تاريخية في نهائي مونديال 2026 أمام الأرجنتين
09:35 | 2026-07-19
ميسي يوجه رسالة "عاطفية" قبيل النهائي: نحن أصحاب قصة لا تُنسى
07:26 | 2026-07-19
الحرارة تتجاوز الـ 50 مئوية غدا.. حالة غير مرغوب بها تنقذ العراقيين
22.55%
02:23 | 2026-07-18
الحرارة تتجاوز الـ 50 مئوية غدا.. حالة غير مرغوب بها تنقذ العراقيين
02:23 | 2026-07-18
الدولار يواصل الانخفاض ويقترب من حاجز الـ150 الفاً
20.98%
09:38 | 2026-07-19
الدولار يواصل الانخفاض ويقترب من حاجز الـ150 الفاً
09:38 | 2026-07-19
الدولار يسجل تراجعاً جديداً في العراق
19.46%
09:26 | 2026-07-18
الدولار يسجل تراجعاً جديداً في العراق
09:26 | 2026-07-18
بينها العراق والسعودية.. تحذير أمريكي يخص 15 دولة في الشرق الأوسط
16.85%
01:39 | 2026-07-18
بينها العراق والسعودية.. تحذير أمريكي يخص 15 دولة في الشرق الأوسط
01:39 | 2026-07-18
موجة غضب عالمية ضد &quot;مباراة المركز الثالث&quot; في كأس العالم
11.97%
05:45 | 2026-07-19
موجة غضب عالمية ضد "مباراة المركز الثالث" في كأس العالم
05:45 | 2026-07-19
محافظة عراقية تستعين ببذور هولندية لتخفيف حرارة الجو
8.19%
06:01 | 2026-07-18
محافظة عراقية تستعين ببذور هولندية لتخفيف حرارة الجو
06:01 | 2026-07-18
المزيد
المغرب
المغرب
النرويج
النرويج
منتخب آخر
منتخب آخر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. قوات الشغب تعتدي على ضابط متقاعد من ذوي الإعاقة البصرية
Play
بالفيديو.. قوات الشغب تعتدي على ضابط متقاعد من ذوي الإعاقة البصرية
10:19 | 2026-07-19
بالفيديو.. كتاكيت تقطع شارعا رئيسيا قرب بغداد
Play
بالفيديو.. كتاكيت تقطع شارعا رئيسيا قرب بغداد
03:41 | 2026-07-19
القبض على متهمين أطلقا النار في الهواء بعد تداول مقطع فيديو ببغداد
Play
القبض على متهمين أطلقا النار في الهواء بعد تداول مقطع فيديو ببغداد
12:06 | 2026-07-18
مواطنون يناشدون بعد تهديدات بإزالة منازلهم على يد شقيق أحد النواب في الدورة
Play
مواطنون يناشدون بعد تهديدات بإزالة منازلهم على يد شقيق أحد النواب في الدورة
05:31 | 2026-07-18
مسؤول أمريكي لـ السومرية: القوات العراقية مستعدة لمواجهة التحديات بعد انسحاب التحالف
Play
مسؤول أمريكي لـ السومرية: القوات العراقية مستعدة لمواجهة التحديات بعد انسحاب التحالف
15:50 | 2026-07-17
الزيدي للشركات الأمريكية: الاتفاقيات الموقعة ثمرة الثقة وأبواب العراق مفتوحة لكم
Play
الزيدي للشركات الأمريكية: الاتفاقيات الموقعة ثمرة الثقة وأبواب العراق مفتوحة لكم
14:34 | 2026-07-17
العراق يوقع اتفاقيات بـ60 مليار دولار مع شركات أمريكية (فيديو)
Play
العراق يوقع اتفاقيات بـ60 مليار دولار مع شركات أمريكية (فيديو)
14:21 | 2026-07-17
جي بي مورغان لـ السومرية: فرص الاستثمار في العراق كبيرة رغم التحديات ونتطلع لزيادتها
Play
جي بي مورغان لـ السومرية: فرص الاستثمار في العراق كبيرة رغم التحديات ونتطلع لزيادتها
14:12 | 2026-07-17
مسيرة تستهدف مستودع للاسلحة خلف سيطرة تاسلوجة في السليمانية
Play
مسيرة تستهدف مستودع للاسلحة خلف سيطرة تاسلوجة في السليمانية
13:58 | 2026-07-17
خليل زاد من واشنطن للسومرية: الزيدي يحظى بدعم أمريكي ونجاح رؤيته مرهون بحصر السلاح بيد الدولة
Play
خليل زاد من واشنطن للسومرية: الزيدي يحظى بدعم أمريكي ونجاح رؤيته مرهون بحصر السلاح بيد الدولة
13:42 | 2026-07-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.