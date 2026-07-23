بسبب بنزيما.. أزمة جديدة تضرب نادي الهلال السعودي

وتسعى إدارة "الزعيم" إلى تطبيق النهج ذاته الذي اتبعته الموسم الماضي مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز
، بعدما جرى قيده للمشاركة في دوري أبطال آسيا
للنخبة فقط، بناءً على طلب المدرب الإيطالي سيموني
إنزاغي، وهو القرار الذي أثار استياء اللاعب، الذي يعمل حاليًا على الرحيل عن النادي.
ولا يزال نونيز مرتبطًا بعقد مع الهلال
، وبدأ بالفعل المشاركة في تدريبات الفريق، في انتظار حسم مستقبله.
ولم يخض مهاجم ليفربول
السابق أي مباراة رسمية مع الهلال منذ 16 فبراير، بسبب القيود المفروضة على مشاركته في المسابقات المحلية بعد اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في القائمة، وهو ما أدى إلى استبعاده عقب انضمام كريم بنزيما
.
ووفقًا لما أورده موقع "365Scores"، فإن كريم بنزيما
أبدى رفضًا قاطعًا للمقترح، متمسكًا بالتواجد ضمن القائمة الأساسية التي ستخوض جميع المنافسات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.
وأضاف التقرير أن موقف بنزيما دفع إدارة الهلال
إلى التريث في تنفيذ الفكرة، تجنبًا للدخول في أزمة مع النجم الفرنسي قد تؤثر في استقرار الفريق.