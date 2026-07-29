بيان من الاتحاد الآسيوي بعد إعلان فيفا "بيع كأس العالم"

وكان (فيفا) قد قال إنه يخطط "لزيادة التمويل لكل اتحاد عضو في من 8 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار لدورة 2027-2030".وأوضح أن الزيادة ستحقق من خلال شركة " فوروارد - FIFA Forward Enterprise (FFE)"، وهي شركة جديدة مملوكة ومدارة من قِبل "فيفا"، تعمل على توحيد عمليات "فيفا" التجارية وتنظيم البطولات والفعاليات، على أن يحتفظ "فيفا" بالسيطرة الكاملة على الشركة والسلطة الحصرية على إدارة كرة القدم والمسابقات وجدول المباريات وجميع القرارات التنظيمية والرياضية.وأشار إلى أن الزيادة ستساعد في "دعم البنية التحتية والتدريب والمنتخبات الوطنية والمسابقات وكرة القدم الشعبية وكرة القدم النسائية".وأضاف "فيفا" أن عملية التشاور قد بدأت بعد تلقي اقتراح "يهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لحقوق البث والرعاية الخاصة بالفيفا في جميع بطولاتها في كرة القدم للرجال والسيدات والشباب".وقال في بيان تم نشره عبر موقعه اليوم الأربعاء: "يؤكد أنه لم تتم استشارته بشأن هذا المقترح، ويعرب عن خيبة أمله لأن مسألة بهذه الأهمية طُرحت في المجال العام قبل أن تتاح لأسرة الاتحاد الآسيوي فرصة دراستها ومناقشتها من خلال قنوات الحوكمة المعتمدة والراسخة".وأضاف: "في الوقت الذي يدرك فيه الاتحاد الآسيوي أهمية استكشاف أساليب مبتكرة يمكن أن تسهم في تعزيز مستقبل كرة القدم العالمية، فإنه يؤكد أن المبادرات بهذا الحجم يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والتشاور الهادف، كما أن القرارات التي قد تعيد تشكيل المستقبل التجاري والمالي للعبة تتطلب مشاركة شاملة ومسبقة مع الاتحادات القارية، والاتحادات ، وسائر أطراف اللعبة المعنيين، قبل عرض أي مقترح على الجهة أو الجهات المختصة باتخاذ القرار".وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه "يؤمن إيمانا راسخا بضرورة تزويد جميع أطراف اللعبة بالمعلومات الكافية، ومنحهم الوقت المناسب لتقييم المقترح بصورة شاملة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحوكمة، والاعتبارات القانونية، والتجارية، والاستراتيجية، ويُعد هذا النهج ضرورياً لضمان أن يعكس أي قرار المصالح الجماعية لمجتمع كرة القدم العالمي، وأن يعزز الثقة في إطار الحوكمة المعتمد لدى فيفا".وأكد أنه "بصفته واحدا من الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت مظلة كرة القدم العالمية، على التزامه الراسخ بمواصلة الإسهام في تطوير كرة القدم على مستوى العالم".وكان (يويفا) قد رد بشكل لاذع على مقترح مزعوم مفاده أن "فيفا" يخطط لبيع حصص في لمستثمرين من القطاع الخاص.وقال "يويفا" ردا على المقترح المزعوم: "هذا يتجاوز خطا لا ينبغي للمؤسسات الإدارية لكرة القدم أن تتخطاه أبدا، يأخذ الأمر على محمل الجد، وينبغي أن تفعل ذلك كل اتحادات كرة القدم الوطنية وينبغي أن يفعل ذلك كل من روابط الدوريات والأندية واللاعبون والمشجعون والحكومات وكل من يهتم بمستقبل اللعبة".وأكمل: "إن روح كرة القدم وحوكمتها ليست أصولا للبيع يمكن المتاجرة بها، خاصة مع انعدام الشفافية فيما يتعلق بمن يستفيد مالياً، لا أحد منا يملك كرة القدم. ليس من حق الفيفا بيعها".