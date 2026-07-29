Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
توجيه حكومي يخص عوائل شهداء وجرحى اعتداءات فجر اليوم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بيان من الاتحاد الآسيوي بعد إعلان فيفا "بيع كأس العالم"

رياضة

2026-07-29 | 11:05
بيان من الاتحاد الآسيوي بعد إعلان فيفا &quot;بيع كأس العالم&quot;
534 شوهد

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (فيفا)، بيانا أوضح من خلاله أنه لم تتم استشارته حول المقترح الخاص بإنشاء شركة "فيفا فوروارد"، معربا عن خيبة أمله لعدم اتاحة فرصة لدراستها ومناقشتها.


وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قال إنه يخطط "لزيادة التمويل لكل اتحاد عضو في الفيفا من 8 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار لدورة 2027-2030".

وأوضح أن الزيادة ستحقق من خلال شركة "فيفا فوروارد - FIFA Forward Enterprise (FFE)"، وهي شركة جديدة مملوكة ومدارة من قِبل "فيفا"، تعمل على توحيد عمليات "فيفا" التجارية وتنظيم البطولات والفعاليات، على أن يحتفظ "فيفا" بالسيطرة الكاملة على الشركة والسلطة الحصرية على إدارة كرة القدم والمسابقات وجدول المباريات وجميع القرارات التنظيمية والرياضية.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن الزيادة ستساعد في "دعم البنية التحتية والتدريب والمنتخبات الوطنية والمسابقات وكرة القدم الشعبية وكرة القدم النسائية".

وأضاف "فيفا" أن عملية التشاور قد بدأت بعد تلقي اقتراح "يهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لحقوق البث والرعاية الخاصة بالفيفا في جميع بطولاتها في كرة القدم للرجال والسيدات والشباب".

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان تم نشره عبر موقعه اليوم الأربعاء: "يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه لم تتم استشارته بشأن هذا المقترح، ويعرب عن خيبة أمله لأن مسألة بهذه الأهمية طُرحت في المجال العام قبل أن تتاح لأسرة الاتحاد الآسيوي فرصة دراستها ومناقشتها من خلال قنوات الحوكمة المعتمدة والراسخة".

وأضاف: "في الوقت الذي يدرك فيه الاتحاد الآسيوي أهمية استكشاف أساليب مبتكرة يمكن أن تسهم في تعزيز مستقبل كرة القدم العالمية، فإنه يؤكد أن المبادرات بهذا الحجم يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والتشاور الهادف، كما أن القرارات التي قد تعيد تشكيل المستقبل التجاري والمالي للعبة تتطلب مشاركة شاملة ومسبقة مع الاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية الأعضاء، وسائر أطراف اللعبة المعنيين، قبل عرض أي مقترح على الجهة أو الجهات المختصة باتخاذ القرار".

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه "يؤمن إيمانا راسخا بضرورة تزويد جميع أطراف اللعبة بالمعلومات الكافية، ومنحهم الوقت المناسب لتقييم المقترح بصورة شاملة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحوكمة، والاعتبارات القانونية، والتجارية، والاستراتيجية، ويُعد هذا النهج ضرورياً لضمان أن يعكس أي قرار المصالح الجماعية لمجتمع كرة القدم العالمي، وأن يعزز الثقة في إطار الحوكمة المعتمد لدى فيفا".

وأكد أنه "بصفته واحدا من الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت مظلة كرة القدم العالمية، على التزامه الراسخ بمواصلة الإسهام في تطوير كرة القدم على مستوى العالم".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد رد بشكل لاذع على مقترح مزعوم مفاده أن "فيفا" يخطط لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال "يويفا" ردا على المقترح المزعوم: "هذا يتجاوز خطا لا ينبغي للمؤسسات الإدارية لكرة القدم أن تتخطاه أبدا، يأخذ الاتحاد الأوروبي الأمر على محمل الجد، وينبغي أن تفعل ذلك كل اتحادات كرة القدم الوطنية وينبغي أن يفعل ذلك كل من روابط الدوريات والأندية واللاعبون والمشجعون والحكومات وكل من يهتم بمستقبل اللعبة".

وأكمل: "إن روح كرة القدم وحوكمتها ليست أصولا للبيع يمكن المتاجرة بها، خاصة مع انعدام الشفافية فيما يتعلق بمن يستفيد مالياً، لا أحد منا يملك كرة القدم. ليس من حق الفيفا بيعها".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أكثر النجوم كسباً للمتابعين بسبب كأس العالم.. هل تعرفهم؟
10:01 | 2026-07-29
نيمار يسدل الستار على مسيرته مع البرازيل
09:30 | 2026-07-29
أوروبا تهدد بمقاطعة كأس العالم
09:19 | 2026-07-29
أوروبا تهدد بمقاطعة كأس العالم
09:19 | 2026-07-29
الفيفا يدرس مشروعا جديدا يغير عالم كرة القدم
17:32 | 2026-07-28
رونالدو يفكر في تقليص مشاركاته مع النصر خلال الموسم الجديد
08:40 | 2026-07-28
هيئة الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
29.83%
03:25 | 2026-07-29
هيئة الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
03:25 | 2026-07-29
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
19.97%
02:00 | 2026-07-29
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
02:00 | 2026-07-29
مصدر مطلع: الحديث عن رفض وزير النقل التوقيع على اتفاق طريق التنمية غير صحيح
19.34%
13:47 | 2026-07-28
مصدر مطلع: الحديث عن رفض وزير النقل التوقيع على اتفاق طريق التنمية غير صحيح
13:47 | 2026-07-28
الدولار يستقر عند أعلى مستوياته
10.86%
08:41 | 2026-07-28
الدولار يستقر عند أعلى مستوياته
08:41 | 2026-07-28
المالية تعلن اطلاق رواتب الموظفين
10.6%
04:06 | 2026-07-28
المالية تعلن اطلاق رواتب الموظفين
04:06 | 2026-07-28
تحديد موعد توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين
9.41%
07:28 | 2026-07-29
تحديد موعد توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين
07:28 | 2026-07-29
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. ما سببه القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد بسهل نينوى وكربلاء
Play
بالفيديو.. ما سببه القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد بسهل نينوى وكربلاء
06:15 | 2026-07-29
برعاية الزيدي.. انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة العراقي - التركي
Play
برعاية الزيدي.. انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة العراقي - التركي
09:48 | 2026-07-28
شاهد بالفيديو.. سفن تنتظر قرب مضيق هرمز
Play
شاهد بالفيديو.. سفن تنتظر قرب مضيق هرمز
06:19 | 2026-07-28
بالفيديو.. سقوط طائرة مسيرة في بابل
Play
بالفيديو.. سقوط طائرة مسيرة في بابل
11:08 | 2026-07-27
مئات الأشخاص يغطون أجسادهم بالوحل بالهند.. ماذا تعرف عن مهرجان كريشنا التاريخي؟
Play
مئات الأشخاص يغطون أجسادهم بالوحل بالهند.. ماذا تعرف عن مهرجان كريشنا التاريخي؟
10:54 | 2026-07-27
نقيب المحامين: الحكومة تجاهلت مطالبنا بإلغاء قرار تهميش المحامين وتسهيل الإجراءات
Play
نقيب المحامين: الحكومة تجاهلت مطالبنا بإلغاء قرار تهميش المحامين وتسهيل الإجراءات
04:01 | 2026-07-27
رئيس حكومة لبنان: العراق شريك عربي محوري ونتطلع لتوسيع مجالات الشراكة معه
Play
رئيس حكومة لبنان: العراق شريك عربي محوري ونتطلع لتوسيع مجالات الشراكة معه
10:06 | 2026-07-26
مخبأة لدى أشخاص.. القضاء يعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية "الجميلي" (صور)
Play
مخبأة لدى أشخاص.. القضاء يعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية "الجميلي" (صور)
03:24 | 2026-07-26
بالفيديو.. أهالي زوطر الغربية اللبنانية يدخلون بلدتهم واثار الدمار واضحة
Play
بالفيديو.. أهالي زوطر الغربية اللبنانية يدخلون بلدتهم واثار الدمار واضحة
05:12 | 2026-07-25
منتسب في المرور ينقذ شابا من الغرق في كربلاء (فيديو)
Play
منتسب في المرور ينقذ شابا من الغرق في كربلاء (فيديو)
05:01 | 2026-07-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.