انفراجة تُقرّب كانسيلو من برشلونة بعقد نهائي حتى 2028

وذكرت صحيفة " " في تقرير لها، أن برشلونة بات قريباً جداً من استعادة خدمات ، عقب دخول المفاوضات مع مراحلها النهائية بالتزامن مع حلول شهر الحالي.وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات شهدت تقدماً ملموساً إثر اقتراب اللاعب من التوصل إلى تسوية مع إدارة الهلال لإنهاء العقد الممتد حتى صيف 2027، بما يسهل انتقاله النهائي إلى قلعة " ".تفاصيل العقد وقيمة الصفقةويتوقع مسؤولو برشلونة حسم الصفقة رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة مقابل مبلغ يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين يورو، على أن يوقع الدولي عقداً لمدة موسمين يمتد حتى حزيران/يونيو 2028.وأسهمت رغبة كانسيلو القوية في العودة لإسبانيا بتسهيل تقارب وجهات النظر بين الأطراف كافة، إذ ترى في برشلونة أن صاحب الـ32 عاماً يمثل إضافة فنية نوعية بفضل خبرته وقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، إلى جانب معرفته المسبقة بأجواء الفريق وتكتيكات المدرب فليك قبل انطلاق الموسم الجديد (2026-2027).أرقام ومحطات في مسيرة كانسيلووكان كانسيلو قد انضم إلى صفوف صيف 2024 قادماً من بعقد لثلاث سنوات، وخاض مع "الزعيم" 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 15 تمريرة حاسمة.وانتقل الظهير البرتغالي إلى برشلونة معاراً في كانون الثاني/يناير 2026 لستة أشهر، بعد خروجه من القائمة المحلية للهلال بسبب إصابة تعرض لها مطلع الموسم الماضي، فضلاً عن توتر علاقته بالجهاز الفني بقيادة الإيطالي إنزاغي.وشارك كانسيلو في 23 مباراة بقميص البلاوغرانا خلال النصف الثاني من موسم (2025-2026)، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف، في حين تُقدر قيمته السوقية الحالية بـ 8 ملايين يورو وفقاً لموقع Transfermarkt.