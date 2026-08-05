وسط عاصفة الانتقادات وخطر الاستقالة.. رئيس الفيفا يوجه رسالة إلى مبابي

وفي خطوة يرجح أنها تهدف إلى كسب تعاطف الجماهير عبر استغلال الشعبية الجارفة للنجم الفرنسي، نشر إنفانتينو رسالة جاءت في توقيت متأخر ومستغرب، حيث هنأ مبابي على تألقه في مونديال 2026، بعد مضي أكثر من أسبوعين على نهاية البطولة وتتويج إسبانيا بالكأس.وكتب رئيس " " في منشور عبر حسابه على "إنستغرام": "حقق المذهل إنجازا استثنائيا في ، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي بفضل أهدافه العشرة في بطولة الشمالية! كما حطم قائد المنتخب الفرنسي العديد من الأرقام القياسية، أبرزها تربعه على عرش صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة وللمنتخب الفرنسي".وتأتي هذه الإشادة بعد أسابيع من خروج على يد إسبانيا في نصف نهائي المونديال، وفي ظل ظروف بالغة التوتر تحيط بإنفانتينو، حيث يجد نفسه في مأزق غير مسبوق، بعد اضطراره في الأول من أغسطس الجاري للتراجع عن خطته لإنشاء شركة تجارية تهدف لزيادة إيرادات "الفيفا"، خاصة من كأس العالم.وكانت هذه المبادرة قد واجهت هجوما شرسا من أوساط كرة القدم، وعلى رأسها "يويفا".ومنذ ذلك الحين، بات إنفانتينو في موقف حرج، ومساعيه لكسب التأييد الشعبي لا تبدو ناجحة حتى الآن.ولذلك، رجحت شبكة " " أن يكون رئيس "الفيفا" يسعى من خلال هذا المنشور إلى كسب ود ودعم مبابي، في محاولة لتحسين صورته وتخطي أزمته الحالية.