تفاصيل عن تجديد عقد غراهام أرنولد.. 7 اشهر فقط

وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "الاتحاد كانت لديه الرغبة في تجديد عقد المدرب لفترة تمتد لأربع سنوات"، مبيناً أن "المدرب فضّل في البداية الاتفاق على عام واحد، إلا أن المفاوضات -وبالنظر إلى الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها وكأس آسيا- أسفرت عن الاتفاق النهائي على تجديد العقد لمدة سبعة أشهر".وأوضح ناصر، أن "العقد تم توقيعه أولياً من قبل الطرفين، وتستكمل حالياً الإجراءات الإدارية الخاصة بالاتحاد، على أن يجرى حفل التوقيع الرسمي في العاصمة "، مشيراً إلى أن "الاتفاق يتضمن بنوداً جزائية للطرفين، وحرص الاتحاد على صياغة بنود تحفظ حقوق الكادر التدريبي والاتحاد على حد سواء". وعن القيمة المالية للصفقة، أكد ناصر أنه "لا يمكن الإفصاح عنها لكونها أمراً يخص خصوصية العقد بين الطرفين".وفي سياق آخر، أعلن ناصر عن تشكيل "دائرة المنتخبات" في ، لافتاً إلى أنه "يتولى رئاستها إلى جانب لجنة تضم ثلاثة أعضاء، تعمل على إعداد هيكلية إدارية وفنية متكاملة تضم عدة أقسام لدعم عمل المنتخبات الوطنية كافة".وأضاف، أن "الدائرة عقدت اجتماعين حتى الآن لمناقشة أوضاع الكوادر الفنية والإدارية لمنتخبات الناشئين، والنسوي، والشاطئية، وكرة الصالات"، مشيراً إلى "عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل لتقديم تقرير شامل بشأن هذه الملفات".