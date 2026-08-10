قرار جريء من مورينيو في ريال مدريد

وكان الرئيس قد قرر الاستعانة مجدداً بالمدرب (63 عاماً) لانتشال الفريق من تعثره وتجرع مرارة الخروج بصفر ألقاب كبرى في الموسمين الماضيين.وبدأ بالفعل فرض اشتراطاته داخل مقر "فالديبيباس"، حيث أوردت صحيفة "ماركا" أن المدرب يرغب بتحديد القائمة بـ20 لاعباً فقط، باستثناء الثلاثي المصاب (رودريغو، وميندي، وميليتاو) والذين يتطلب تعافيهم أسابيع أخرى.وانعكس هذا التوجه سريعاً على حركة التعاقدات، حيث كشفت إذاعة "كادينا كوبي" عن إغلاق ميركاتو رسمياً وعدم نية النادي إبرام صفقات جديدة عقب تعثر صفقة ضم الإسباني رودري.ويستند مورينيو في قراره إلى فلسفته التدريبية القائمة على إحكام السيطرة على الغرف المغلقة وتقليل الأزمات والاحتجاجات الناتجة عن قلة دقائق المشاركة، معتمداً على مرونة لاعبيه وتعدديتهم التكتيكية من أمثال برناردو سيلفا، وعثمان ديوماندي، وفيديريكو .وشهد الصيف الحالي مغادرة 9 لاعبين لصفوف ، جاء في مقدمتهم الثلاثي المخضرم داني كارفاخال، وداني سيبايوس، وديفيد ألابا إثر انتهاء عقودهم، إلى جانب انتقال ثنائي الأكاديمية غونزالو غارسيا وسيزر بالاسيوس إلى فولهام الإنكليزي، بالإضافة إلى رحيل فيران غارسيا (ريال بيتيس)، وماريو مارين (خيتافي)، وفيران غونزاليس (إشبيلية)، وفرانكو ماستانتونو (فيورنتينا).وفي المقابل، دعم ريال صفوفه بـ 6 صفقات جديدة شملت: عثمان ديوماندي، وبرناردو سيلفا، ومارك كوكوريا، ودنزل دومفريس، وإبراهيما كوناتي، والمهاجم الشاب إسبي.ومن المقرر أن يخوض الميرينغي مواجهتين وديتين أمام ديبورتيفو لاكورونيا وشالكه يومي 12 و16 الجاري، قبل تدشين في بلقاء إسبانيول في كتالونيا يوم 22 من الشهر ذاته.