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قرار جريء من مورينيو في ريال مدريد

رياضة

2026-08-10 | 07:12
قرار جريء من مورينيو في ريال مدريد
851 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، رسالة صريحة ومباشرة إلى إدارة النادي عقب الفوز الودي على فيرينتسفاروشي المجرى بنتيجة (2-1)، مؤكداً رغبته الاعتماد على قائمة لاعبين تقليصية ومحدودة استعداداً للموسم الكروي المقبل 2026-2027.

وكان الرئيس فلورنتينو بيريز قد قرر الاستعانة مجدداً بالمدرب البرتغالي (63 عاماً) لانتشال الفريق من تعثره وتجرع مرارة الخروج بصفر ألقاب كبرى في الموسمين الماضيين.

وبدأ مورينيو بالفعل فرض اشتراطاته داخل مقر "فالديبيباس"، حيث أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب يرغب بتحديد القائمة بـ20 لاعباً فقط، باستثناء الثلاثي المصاب (رودريغو، وميندي، وميليتاو) والذين يتطلب تعافيهم أسابيع أخرى.

إغلاق الميركاتو ومستجدات القائمة
وانعكس هذا التوجه سريعاً على حركة التعاقدات، حيث كشفت إذاعة "كادينا كوبي" عن إغلاق ميركاتو ريال مدريد رسمياً وعدم نية النادي إبرام صفقات جديدة عقب تعثر صفقة ضم الإسباني رودري.

ويستند مورينيو في قراره إلى فلسفته التدريبية القائمة على إحكام السيطرة على الغرف المغلقة وتقليل الأزمات والاحتجاجات الناتجة عن قلة دقائق المشاركة، معتمداً على مرونة لاعبيه وتعدديتهم التكتيكية من أمثال برناردو سيلفا، وعثمان ديوماندي، وفيديريكو فالفيردي.

شطب وإضافة: خريطة التنقلات في 2026
وشهد الصيف الحالي مغادرة 9 لاعبين لصفوف النادي الملكي، جاء في مقدمتهم الثلاثي المخضرم داني كارفاخال، وداني سيبايوس، وديفيد ألابا إثر انتهاء عقودهم، إلى جانب انتقال ثنائي الأكاديمية غونزالو غارسيا وسيزر بالاسيوس إلى فولهام الإنكليزي، بالإضافة إلى رحيل فيران غارسيا (ريال بيتيس)، وماريو مارين (خيتافي)، وفيران غونزاليس (إشبيلية)، وفرانكو ماستانتونو (فيورنتينا).

وفي المقابل، دعم ريال مدريد صفوفه بـ 6 صفقات جديدة شملت: عثمان ديوماندي، وبرناردو سيلفا، ومارك كوكوريا، ودنزل دومفريس، وإبراهيما كوناتي، والمهاجم الشاب كارلوس إسبي.

ومن المقرر أن يخوض الميرينغي مواجهتين وديتين أمام ديبورتيفو لاكورونيا وشالكه يومي 12 و16 آب/أغسطس الجاري، قبل تدشين مشواره في الدوري الإسباني بلقاء إسبانيول في كتالونيا يوم 22 من الشهر ذاته.
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