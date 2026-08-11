ميسي يقرر تعليق مشاركته مع إنتر ميامي

وذكرت صحيفة DobleAmarilla أنه بعد تلقي نبأ وفاة والده، قرر بطل العالم مع في مونديال قطر 2022 إيقاف أنشطته في والتوجه إلى بلاده، حيث اجتمع بأفراد عائلته لمساندتهم في هذه الفترة الصعبة.ولا يزال ميسي في مدينة عقب مراسم تشييع والده، التي أقيمت في أجواء شديدة الخصوصية واقتصرت على أفراد العائلة والمقربين جدا.ووفقا للتقرير، لا يوجد في الوقت الحالي موعد محدد لعودة قائد إلى التدريبات أو المباريات.ويعيش ميسي فترة الحداد بعيدا عن الأضواء، مفضلا منح الأولوية لعائلته في الوقت الراهن، إلى جانب والدته وإخوته وزوجته وأطفاله الذين يحيطون به خلال هذه المرحلة.وتوفي ، والد قائد المنتخب الأرجنتيني، عن عمر ناهز 68 عاما في أحد مستشفيات مدينة روساريو يوم 7 اب، بعد معاناة مع المرض لفترة طويلة.وكان ميسي غاب عن مواجهة إنتر أمام المكسيكي في كأس الدوريات، بسبب مشاركته في مراسم تشييع والده.وانتهت المباراة بخسارة الفريق الأمريكي على ملعبه بنتيجة 1-2.وسجل هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة 32، واحتفل بالهدف بطريقة خاصة، موجها إياه إلى ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وزميله السابق في المنتخب.وفي سياق متصل، أفادت تقارير أرجنتينية بأن ميسي يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الصحفيين الذين نشروا صورا ومقاطع فيديو من مراسم تشييع والده، التي أقيمت بعيدا عن التغطية الإعلامية.