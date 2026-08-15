فيران توريس يستفز برشلونة بعد رحيله

ولم يذكر الناديان عن التفاصيل المالية لصفقة صاحب هدف تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026، لكن تقارير صحفية كشفت أنها تُقدر بنحو 50 مليون يورو.ووقّع عقداً مع يمتد حتى عام 2031، على أن يرتدي ، ليبدأ بذلك فصلاً جديداً في مسيرته بعد 4 مواسم ونصف قضاها داخل صفوف برشلونة.وفي أول تصريحاته عقب الانتقال، أعرب فيران عن سعادته بالانضمام إلى بطل ، مؤكداً أن يمثل المكان المثالي لتحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.وقال توريس: "باريس سان هو النادي الأمثل للفوز بدوري أبطال أوروبا، أنا سعيد للغاية لبدء مغامرة جديدة مع نادٍ طموح كهذا".واعتبرت جماهير برشلونة تلك التصريحات بأنها استفزاية، خاصةً أن لم يفز بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2015، وأصبحت تلك البطولة الأوروبية بمثابة عقدة.وأضاف توريس في تصريحاته: "أود أن أشكر الرئيس ، ولويس كامبوس، والمدرب على منحي فرصة الانضمام إلى هذا الفريق، الذي أتمنى أن أساهم في فوزه بأكبر عدد ممكن من الألقاب".وأنهى فيران تصريحاته بالتأكيد على أهمية وجود لويس إنريكي كمدرب لـ"PSG" قائلاً: "لطالما قلتها، كان لويس إنريكي بمثابة الأب لي في عالم كرة القدم، عندما أتيحت لي فرصة التدرب معه في ، كان يمنحني دائماً ثقة كبيرة. العمل معه مجدداً أمر رائع بالنسبة لي".