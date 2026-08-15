فيران توريس يستفز برشلونة بعد رحيله

ولم يذكر الناديان عن التفاصيل المالية لصفقة صاحب هدف تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026، لكن تقارير صحفية كشفت أنها تُقدر بنحو 50 مليون يورو.
ووقّع فيران توريس
عقداً مع باريس سان جيرمان
يمتد حتى عام 2031، على أن يرتدي القميص رقم 9
، ليبدأ بذلك فصلاً جديداً في مسيرته بعد 4 مواسم ونصف قضاها داخل صفوف برشلونة.
وفي أول تصريحاته عقب الانتقال، أعرب فيران توريس
عن سعادته بالانضمام إلى بطل فرنسا
، مؤكداً أن باريس سان جيرمان
يمثل المكان المثالي لتحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.
وقال توريس: "باريس سان جيرمان
هو النادي الأمثل للفوز بدوري أبطال أوروبا، أنا سعيد للغاية لبدء مغامرة جديدة مع نادٍ طموح كهذا".
واعتبرت جماهير برشلونة تلك التصريحات بأنها استفزاية، خاصةً أن النادي الكتالوني
لم يفز بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2015، وأصبحت تلك البطولة الأوروبية بمثابة عقدة.
وأضاف توريس في تصريحاته: "أود أن أشكر الرئيس ناصر الخليفي
، ولويس كامبوس، والمدرب لويس إنريكي
على منحي فرصة الانضمام إلى هذا الفريق، الذي أتمنى أن أساهم في فوزه بأكبر عدد ممكن من الألقاب".
وأنهى فيران تصريحاته بالتأكيد على أهمية وجود لويس إنريكي كمدرب لـ"PSG" قائلاً: "لطالما قلتها، كان لويس إنريكي بمثابة الأب لي في عالم كرة القدم، عندما أتيحت لي فرصة التدرب معه في المنتخب الوطني
، كان يمنحني دائماً ثقة كبيرة. العمل معه مجدداً أمر رائع بالنسبة لي".