بعد 6 أعوام من وفاته.. رصد كارثة تتعلق بمارادونا

واعتبر اختصاصي في أمراض الكلى أمام المحكمة، الثلاثاء، أن حالة الفشل الكلوي التي عاناها كان ينبغي أن تشكل مؤشرا تحذيريا لأطبائه.وقال اختصاصي أمراض الكلى إيرنان تريمارتشي أمام محكمة قرب بوينوس آيرس تحاكم الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال الجنائي، إن الذي توفي عن عمر 60 عاما أثناء فترة تعافيه بعد خضوعه لجراحة بسبب جلطة دموية في الدماغ، كان يعاني "مرضا كلويا مزمنا".وتوفي نجم 1986 بسبب قصور في القلب وأزمة رئوية حادة، حيث تراكم سائل في الرئتين، في منزل مستأجر في تيغري التابعة لبوينوس آيرس في 25 تشرين الثاني 2020.ويواجه 7 من العاملين في القطاع الصحي، من بينهم طبيبه الشخصي وطبيبته النفسية وأفراد من طاقم التمريض، تهما بتقديم رعاية متدنية للغاية، كما تنظر المحكمة في ما إذا كان قرار السماح له بقضاء فترة النقاهة في منزل خاص بدلا من منشأة طبية قد عرض حياته للخطر.وقال تريمارتشي إن كليتي اللاعب كانتا ثقيلتين وتحتويان على آفات مرتبطة بتاريخ من السمنة وتعاطي الكوكايين وارتفاع ضغط الدم.وأضاف: "في الحد الأدنى، كان ينبغي أن يخضع المريض لفحوص طبية يومية، ورعاية تمريضية يومية، وتحاليل دم، ومراقبة للعلامات الحيوية".وأشار إلى أنه لا يوجد أي سجل يثبت إجراء أي تحليل دم خلال فترة تعافيه التي استمرت أسبوعين، معتبرا أن الزيادة الكبيرة في وزن مارادونا وارتفاع ضغط دمه كانا أيضا مدعاة للقلق.ويعد تريمارتشي ثالث اختصاصي يبلغ المحكمة بأن أطباء مارادونا أغفلوا مؤشرات تحذيرية حاسمة.وينفي المتهمون الذين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاما في حال إدانتهم، مسؤوليتهم عن وفاة الأيقونة الرياضية.