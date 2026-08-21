أولهم كريستيانو رونالدو.. 5 نجوم أثاروا جدلاً حول اعتناقهم الإسلام

ولم تقتصر هذه التكهنات على طريقة الاحتفال بالأهداف أو استخدام عبارات باللغة العربية، بل امتدت إلى العلاقات الزوجية والخلفيات العائلية والزيارات إلى دول عربية، في قصص انتشرت على نطاق واسع وأعادت مواقع التواصل تداولها في مناسبات مختلفة.والسجود بعد الأهدافوكان من أبرز الأسماء التي ارتبطت بهذه الروايات، خصوصاً منذ انتقاله إلى في كانون الثاني 2023.وأعاد رونالدو الحديث عن هذا الملف إلى الواجهة عقب سجوده احتفالاً بأحد أهدافه مع النصر، في لقطة لاقت تفاعلاً كبيراً، قبل أن تتكرر التكهنات مع ظهوره في أكثر من مناسبة وهو يستخدم عبارات عربية مثل "السلام عليكم" و"إن شاء الله".كما تحدثت تقارير وتصريحات عن اهتمام اللاعب بالثقافة الإسلامية، إلا أن ذلك لم يترافق مع إعلان رسمي منه عن اعتناق ، لتبقى الرواية في إطار التكهنات المتداولة.وزواج من مسلمةولم يكن رونالدو النجم الوحيد الذي وجد نفسه في دائرة هذه الشائعات، إذ طالت البرازيلي روبرتو كارلوس، الذي ربط البعض بين حياته العائلية وبين اعتناقه الإسلام.وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل روايات عن إسلام كارلوس، مستندة إلى زواجه من امرأة مسلمة وظهوره في مناسبات ذات طابع إسلامي، لكن اللاعب أوضح موقفه من ديانته، مؤكداً احترامه لمعتقدات زوجته وممارستها لشعائرها.تيري هنري وتصريحات عن الإسلامأما الفرنسي تيري هنري، فجاءت التكهنات حوله من زاوية مختلفة، بعدما أعيد تداول تصريحات سابقة له تحدث فيها بإيجابية عن الإسلام وأشاد بزملائه في المنتخب الفرنسي.وتسببت تلك التصريحات في انتشار روايات عن اعتناقه الإسلام، إلا أن هنري لم يعلن ذلك بشكل رسمي، وظلت المسألة في نطاق ما تداولته وسائل الإعلام والجماهير.وروايات قديمةوانتقلت الشائعات أيضاً إلى نجم إنجلترا السابق واين روني، بعدما ظهرت روايات قديمة تتحدث عن اهتمامه بالإسلام وقراءته للقرآن، لكن هذه الأخبار لم تستند إلى إعلان واضح من اللاعب يؤكد اعتناقه الدين الإسلامي.وخلفية عائليةوفي حالة إبراهيموفيتش، ارتبط الجدل بخلفيته العائلية، إذ إن والده مسلم بوسني، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار اللاعب مسلماً تلقائياً.لكن زلاتان تحدث عن نشأته في بيئة غير متدينة، كما لم يعلن ارتباطه بدين محدد، وهو ما جعل الحديث عن إسلامه يستند بصورة أساسية إلى خلفيته العائلية لا إلى إعلان صادر عنه.روبين فان بيرسي وزواجه من مغربيةووصلت التكهنات أيضا إلى الهولندي روبين فان بيرسي، الذي ارتبط اسمه بالمغربية بشرى، لتنتشر روايات تزعم أن زواجه منها كان سبباً في اعتناقه الإسلام.