صدامات مرتقبة.. الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

من المنتظر أن تحدد قرعة دوري أبطال أوروبا منافسي كل فريق في مرحلة الدوري بعد اكتمال الأندية المتأهلة من الأدوار التمهيدية.ويشارك في القرعة 36 فريقا يتم تقسميها إلى 4 مستويات ويواجه كل فريق 8 منافسين مختلفين وسيخوض 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه.ويواجه كل ناد فريقين من كل مستوى من مستويات التصنيف الأربعة مع مراعاة عدم مواجهة كل فريق لفريق آخر من نفس دولته.وبالنسبة للتأهل إلى دور الـ16 تتأهل الفرق الثمانية الأولى بشكل مباشر في حين أولئك الذين يتواجدون في المراكز بين 9 و24 يتجهون إلى مرحلة الملحق وهي مباراتي ذهاب وإياب.أما الفرق التي تحتل المراكز من الخامس والعشرين إلى السادس والثلاثين فتودع البطولة.الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروباإنجلترا: آرسنال، ، ، أستون فيلا، .إسبانيا: برشلونة، ، فياريال، ، ريال بيتيس.: إنتر ، نابولي، روما، كومو.فرنسا: ، لانس، ليل.: ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، شتوتغارت.هولندا: فينورد، آيندهوفن.البرتغال: بورتو، سبورتينغ لشبونة.بلجيكا: كلوب بروغ.التشيك: سلافيا براغ.: غالطة سراي.أوكرانيا: شاختار.الفرق المتأهلة من التصفيات: صباح، بودو جليمت، لاسك لينز، أيك، فنربخشة، فايكنغ، سلوفان براتيسلافا.تصنيف فرق دوري أبطال أوروباالوعاء 1: بايرن ، ريال ، باريس ، ليفربول، إنتر ميلان، سيتي، آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد.الوعاء 2: بوروسيا دورتموند، روما، سبورتينغ لشبونة، أستون فيلا، بورتو، مانشستر ، كلوب بروج، ريال بيتيس، آيندهوفن.الوعاء 3: فينورد، ليل، نابولي، لايبزيغ، فياريال، شاختار دونيتسك، غالطة سراي، بودو جليمت، فنربخشة.الوعاء 4: سلافيا براغ، شتوتغارت، لانس، كومو، صباح، لاسك لينز، سلوفان براتيسلافا، أيك، فايكنغ.وتنطلق مراسم قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة.