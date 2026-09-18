سياسي فرنسي يهاجم مبابي بسبب موقفه من قميص سبتة

وخلال ظهوره على قناة BFMTV، انتقد زيمور موقف مبابي، وربطه بمواقف سابقة للاعب في قضايا اجتماعية وسياسية داخل .وقال الكاتب الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف في فرنسا إن مبابي "يبدي تضامنا مع أبناء الضواحي"، مستشهدا بموقف سابق للاعب عقب وفاة الشاب نائل في فرنسا، قبل أن ينتقل إلى الحديث عن قضية سبتة.وأضاف زيمور، بحسب تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام فرنسية، أن مواقف مبابي تعكس، من وجهة نظره، ما وصفه بـ"تضامن إسلامي" أو "عربي مسلم"، متسائلا عن خلفية اللاعب الدينية والعائلية.كما انتقد زيمور موقف مبابي من قضية نائل، وقال إن اللاعب انحاز في تلك القضية إلى الشاب الراحل بدلا من الشرطي المتورط في الواقعة، معتبرا أن موقفه من قضية سبتة يأتي في السياق نفسه.وفي ختام تصريحاته، استشهد زيمور بأسطورة الكرة الفرنسية ، قائلا إن الأخير "لم يكن يقول كلمة واحدة" في مثل هذه القضايا، مضيفا أن مبابي، إذا اختار التعبير عن مواقفه في ملفات سياسية واجتماعية، فعليه أن يتقبل الانتقادات الموجهة إليه.وكان مبابي أوضح موقفه في تصريحات لصحيفة "آس" ، مؤكدا أنه لا يحمل أي موقف سلبي تجاه سكان سبتة، وأنه يتضامن معهم ومع جميع الضحايا، لكنه لم يرغب في إعطاء الأولوية لمعاناة فئة على حساب أخرى.وأشار مهاجم إلى أنه أراد أيضا التعبير عن تعاطفه مع المهاجرين الذين فقدوا حياتهم أو يعيشون ظروفا صعبة، مؤكدا أن موقفه لم يكن رفضا للتضامن مع سكان سبتة.