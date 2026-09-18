تعرف على قائمة حكام خليجي 27

وضمت قائمة الحكام من (زيد ثامر محمد، حيدر عبدالحسين علي، أمير داود حسين)، ومن (عبدالله محمود جمالي، علي طالب جراق، سعود الشمالي)، ومن قطر (محمد أحمد الشمري، خالد عايد خلف، زاهي سند الشمري).وبحسب القائمة أيضاً من الإمارات (عمر محمد العلي، الحمادي، جاسم عبدالله العلي)، ومن سلطنة عُمان (قاسم الحاتمي، ناصر سالم البوسعيدي، حمد الغافري)، ومن (خالد صالح الطريس، عبدالرحيم الشمري، سعد السبيعي).ومن (عمار إبراهيم محفوظ، سلمان، الرويحي)، ومن (أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد الرويلي)، ومن (جلال جيد، زكريا برنيسي، مصطفى أكرگاض)، ومن (جواو بينيروز، ريبيرو، لوسيانيو مايا)، ومن هولندا (داني ماكيلي، هيسيل ستيغسترا، جان دي فريز).وفي قائمة حكام تقنية الفيديو المساعد، تم اختيار عبدالله محمود عرب من الكويت، ومشاري الشمري من قطر، ومحمد محمد من الإمارات، وعبدالله طاهر الشمري من السعودية، وإسماعيل حبيب من البحرين، وإروين بلانك من هولندا، وحمزة الفارق من المغرب، وفو مينغ من .