تعرف على قائمة حكام خليجي 27

وضمت قائمة الحكام من العراق
(زيد ثامر محمد، حيدر عبدالحسين علي، أمير داود حسين)، ومن الكويت
(عبدالله محمود جمالي، علي طالب جراق، سعود عبدالعزيز
الشمالي)، ومن قطر (محمد أحمد الشمري، خالد عايد خلف، زاهي سند الشمري).
وبحسب القائمة أيضاً من الإمارات (عمر محمد العلي، محمد أحمد
الحمادي، جاسم عبدالله العلي)، ومن سلطنة عُمان (قاسم الحاتمي، ناصر سالم البوسعيدي، حمد الغافري)، ومن السعودية
(خالد صالح الطريس، عبدالرحيم الشمري، سعد السبيعي).
ومن البحرين
(عمار إبراهيم محفوظ، محمد جعفر
سلمان، عبدالله صالح
الرويحي)، ومن الأردن
(أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد الرويلي)، ومن المغرب
(جلال جيد، زكريا برنيسي، مصطفى أكرگاض)، ومن البرتغال
(جواو بينيروز، بيدرو
ريبيرو، لوسيانيو مايا)، ومن هولندا (داني ماكيلي، هيسيل ستيغسترا، جان دي فريز).
وفي قائمة حكام تقنية الفيديو المساعد، تم اختيار عبدالله محمود عرب من الكويت، ومشاري الشمري من قطر، ومحمد عيسى كاظم
محمد من الإمارات، وعبدالله طاهر الشمري من السعودية، وإسماعيل حبيب إسماعيل
من البحرين، وإروين بلانك من هولندا، وحمزة الفارق من المغرب، وفو مينغ من الصين
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