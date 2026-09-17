برشلونة يكشف طبيعة إصابة خوان غارسيا

ولعب برشلونة ضد في (الأربعاء)، في مباراة انتهت بفوز الفريق الكتالوني 7-2.وأوضح الفريق الكتالوني أن الحارس يعاني من آلام طفيفة في الركبة اليمنى، مشيرا إلى أن تطور حالته خلال الأيام المقبلة سيحدد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات.وأكدت الفحوصات عدم وجود إصابة خطيرة، كما أن المشكلة لا تتعلق بالغضروف .وكان خوان غارسيا شعر بآلام في الركبة خلال الشوط الأول أمام راسينغ، بعد انزلاقه في إحدى اللقطات، ليقرر استبداله بين الشوطين والدفع بالحارس البولندي بدلا منه، كإجراء احترازي.وتختلف الإصابة الحالية عن المشكلة التي تعرض لها الحارس الموسم الماضي، عندما خضع لجراحة بسبب تمزق في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى، مما يعني أن الركبة المصابة هذه المرة هي اليمنى.وتشير التقارير إلى أن خوان غارسيا قد يغيب عن مواجهة برشلونة أمام ، السبت المقبل، من أجل الحصول على فترة راحة كافية قبل فترة التوقف الدولي، بينما يظل القرار النهائي بشأن مشاركته بيد فليك وفقا لتطور حالته.وفي حال غيابه، يملك برشلونة الثنائي فويتشيك ودومينيك ليفاكوفيتش كخيارات لحراسة المرمى، بعدما شارك تشيزني بالفعل أمام راسينغ عقب خروج خوان غارسيا.