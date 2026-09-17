كأس الأبطال يقرب ميسي من الكرة الذهبية التاسعة

وسجل هدفا في شباك كروز أزول المكسيكي ليقود للفوز 2-0 والتتويج بلقب خامس بقميص إنتر في 3 سنوات هو .وعزز هذا اللقب من فرص تتويج ميسي بجائزة لعام 2026 والتي دخل القائمة المختصرة لها.وأسهم ميسي في 12 هدفا في حملة تأهل لنهائي 2026، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4.ورغم ذلك فإن كأس الأبطال كانت أول لقب يحققه ليونيل ميسي في العام الحالي 2026 رغم اقترابه من ذهب المونديال في وقت سابق.من جانبه، أشاد كيلي مدرب إنتر ميامي بقدرة ليونيل ميسي على الفوز بالكرة الذهبية التاسعة في 2026 بعد اللقب الأخير.وقال غونزاليس: "لا يوجد لاعب يُضاهي ميسي، ولا شك لديّ في أن تستحقه".وأكمل: "بالنظر إلى عمره، وإنجازاته في كأس العالم، وما يُمثله للجميع - ليس فقط من منظور كرة القدم، بل أيضاً من منظور القيم الإنسانية والإنسانية - أعتقد أنه من العدل أن يفوز بها مرة أخرى".وفي السياق ذاته، تحدث البرازيلي صاحب هدف إنتر ميامي الثاني ضد كروز أزول عن فرص تتويج البرغوث بالكرة الذهبية قائلا: "في الحقيقة، كل شيء يصبح أسهل معه، أليس كذلك؟.. معه، كل شيء يصبح أسهل فعلا.. كنت أعرف ذلك مسبقا، وقد كنت أعرف أنه، إن لم يكن الأفضل، فهو بالتأكيد أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ".وواصل: "لكن عندما تكون معه، لا يسعك إلا أن تُصفق له وتستمتع بهذه اللحظة.. صحيح أنه يبلغ من العمر 39 عاماً الآن، لكنه لا يزال من أفضل اللاعبين، لقد أثبتُّ ذلك في كأس العالم، وهو لا يزال يُثبت ذلك في .".ويتبع: "لذا، الشيء الوحيد الذي أقوله دائماً لعائلتي، وأقوله لزملائي في الفريق أيضاً: دعونا نُعجب به، ولنستمتع بهذه اللحظة".ويكمل: "أتمنى أن يكون قريباً منها وأن يحققها بالفعل، ولو حققها سنكون سعداء للغاية، خاصة بعد تألقه في كأس العالم.. لقد قدم أداء مذهلاً حقاً، لقد أثبت نفسه ليس فقط في الدوري الأمريكي ولكن في المونديال أيضاً".أما زميل ميسي في ميامي ومنتخب الأرجنتين فتحدث عن وداع ميسي للتانغو يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل خلال العطلة الدولية المقبلة.وأكد دي بول: "سيكون السادس من أكتوبر يومًا مؤثرًا للغاية؛ سنودع فيه لاعبًا ترك بصمته فينا إلى الأبد، وجعلنا نحلم ونعيش بالأمل.. أتمنى أن يحمل ميسي معه في ذلك اليوم كل الحب الذي يستحقه".