20 هدفاً ويرحل ألفاريز عن أتلتيكو مدريد.. ما القصة؟

ويرتبط ألفاريز مع بعقد يمتد حتى 30 حزيران / يونيو 2030، ووفقاً لتقارير صحفية، فإن احتمال بقاء اللاعب المُلقب بـ" " بصحبة " " حتى نهاية عقده يبدو مستبعداً.في السياق ذاته، كشف الصحفي في برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، إسترادا، أن ألفاريز حصل على وعد من المدير التنفيذي لأتلتيكو ، خيل مارين، بتسهيل عملية رحيله عبر تخفيض المقابل المالي المطلوب، شريطة تسجيل المهاجم الأرجنتيني 20 هدفاً أو أكثر خلال الموسم الحالي (2026–2027).ولم يسجل ألفاريز أي هدف مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم حتى الآن، في ظل غيابه عن 4 من أصل 7 مباريات خاضها الفريق، حيث شارك أساسياً مرة واحدة فقط (ضد في دوري أبطال أوروبا)، ودخل بديلام في مباراتين (ضد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني).غير أن أرقام المهاجم الأرجنتيني منذ انضمامه إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024 تؤكد قدرته على بلوغ هذا الهدف، لاسيما أنه نجح في تجاوزه خلال الموسمين الماضيين، إذ سجّل 29 هدفاً في 57 مباراة موسم (2024–2025)، ثم أحرز 20 هدفاً في 49 مباراة موسم (2025–2026).إجمالاً، أسهم بـ67 هدفاً (سجّل 49 وقدم 18 تمريرة حاسمة) في 109 مباريات خاضها بقميص أتلتيكو مدريد منذ قدومه من ، الذي دفع لأجله 75 مليون يورو، في وقت تُقدّر قيمته السوقية الحالية بـ120 مليوناً وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".