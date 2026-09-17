قائمة منتخب قطر في "خليجي 27"

وتقام النسخة القادمة ببطولة كأس الخليج العربي
في الفترة بين الـ23 من سبتمبر/ايلول الجاري إلى الـ6 من أكتوبر المقبل في ضيافة المملكة العربية السعودية
.
ويلعب المنتخب القطري
ضمن المجموعة الثانية
بجانب الإمارات والبحرين واليمن، ويستهل العنابي مشواره
بلقاء البحرين
يوم الخميس المقبل ثم يلعب أمام اليمن
يوم الـ27 من سبتمبر الجاري.
ويختتم المنتخب القطري مشواره في دور المجموعات بمواجهة مثيرة ضد الإمارات يوم الـ30 من سبتمبر الجاري.
ولم تشهد قائمة المنتخب القطري بقيادة لوبتيغي أي مفاجآت حيث استدعى القوة الضاربة بقيادة أكرم عفيف قائد المنتخب.
وخرج من القائمة محمد مونتاري مهاجم نادي
الغرافة بجانب يوسف عبد الرزاق
لاعب الوكرة
وزميله لوكاس مينديز مدافع الوكرة.
وجاءت القائمة الرسمية لمنتخب قطر في بطولة كأس الخليج
على النحو الآتي:
حراسة المرمى: مشعل برشم – محمود أبو ندى – صلاح زكريا.
الدفاع: بيدرو ميغيل – عيسى
لاي – أيوب
العلوي – بوعلام خوخي - سلطان البريك - طارق سلمان – نايف الحضرمي – هاشم علي – همام الأمين – يوسف عبد الرازق.
الوسط: حسن الهيدوس – أكرم عفيف - جاسم جابر – عبد العزيز
حاتم – كريم بوضياف – أحمد فتحي – عاصم مادبو – محمد مناعي.
الهجوم: المعز علي – أحمد علاء الدين – إدميلسون جونيور – تحسين محمد - أحمد الجانحي .