قائمة منتخب قطر في "خليجي 27"

وتقام النسخة القادمة ببطولة في الفترة بين الـ23 من سبتمبر/ايلول الجاري إلى الـ6 من أكتوبر المقبل في ضيافة .ويلعب المنتخب ضمن بجانب الإمارات والبحرين واليمن، ويستهل العنابي بلقاء يوم الخميس المقبل ثم يلعب أمام يوم الـ27 من سبتمبر الجاري.ويختتم المنتخب القطري مشواره في دور المجموعات بمواجهة مثيرة ضد الإمارات يوم الـ30 من سبتمبر الجاري.ولم تشهد قائمة المنتخب القطري بقيادة لوبتيغي أي مفاجآت حيث استدعى القوة الضاربة بقيادة أكرم عفيف قائد المنتخب.وخرج من القائمة محمد مونتاري الغرافة بجانب يوسف لاعب وزميله لوكاس مينديز مدافع الوكرة.وجاءت القائمة الرسمية لمنتخب قطر في على النحو الآتي:حراسة المرمى: مشعل برشم – محمود أبو ندى – صلاح زكريا.الدفاع: بيدرو ميغيل – لاي – العلوي – بوعلام خوخي - سلطان البريك - طارق سلمان – نايف الحضرمي – هاشم علي – همام الأمين – يوسف عبد الرازق.الوسط: حسن الهيدوس – أكرم عفيف - جاسم جابر – حاتم – كريم بوضياف – أحمد فتحي – عاصم مادبو – محمد مناعي.الهجوم: المعز علي – أحمد علاء الدين – إدميلسون جونيور – تحسين محمد - أحمد الجانحي .