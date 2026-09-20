مورينيو يهنئ لجنة التحكيم بعد خسارة ريال مدريد: اتركوا لنا فرصة للمنافسة!

وقال عقب المباراة: "أود أن أقول تهانينا للجنة التحكيم التي تختار الحكام. تهانينا".وأضاف: "الموسم لا يزال طويلاً، لكن من الواضح أن الظروف ليست طبيعية، فالأمور غريبة جداً".وتابع المدرب : "كنت آمل أن أجد الوضع مختلفاً عند عودتي إلى ، لكن للأسف، لا تزال الأمور كما كانت عندما غادرتها في 2013".وختم مورينيو حديثه بالقول: "أنا أطلب فقط من الحكام ولجنة التحكيم أن يتركوا لنا فرصة للمنافسة، لا أكثر".وتلقى هزيمته الثانية هذا الموسم، بعدما خسر أمام غريمه بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، في العاصمة ضمن الجولة السابعة من .وتراجع إلى المركز الثالث، متأخراً بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما ارتقى أتلتيكو مدريد إلى الوصافة بفارق نقطة واحدة عن جاره، قبل فترة التوقف الدولي.ودفع ريال مدريد ثمن طرد مدافعه دين هويسن في الدقيقة 52، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لأتلتيكو إثر جذب المدافع لجوليانو سيميوني داخل منطقة الجزاء.ونجح أليكس غريمالدو في تنفيذ الركلة ومنح أتلتيكو التقدم، قبل أن يستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويضيف الهدف الثاني بعد 6 دقائق فقط.وحاول ريال مدريد العودة إلى المباراة، وتمكن أنطونيو روديغر من تقليص الفارق برأسية في الدقيقة 89، إلا أن أتلتيكو حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.