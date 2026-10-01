تقرير أرنولد يحسم مستقبله مع منتخب العراق

وبحسب مصادر لموقع "winwin"، فإن توجه إلى العاصمة بطلب من رئيس ، لمناقشة أسباب الإخفاق في البطولة، ولا سيما الخسارة أمام بهدفين دون رد، والتي أسهمت في خروج المنتخب من المنافسة.وأوضحت المصادر أن طلب من المدرب إعداد تقرير شامل يتضمن أسباب الإخفاق في "خليجي 27"، على أن يتناول الجوانب الفنية والإدارية، وأن يكون التقرير جاهزاً للنقاش يوم السبت المقبل.ووفق المصادر، سيقيّم الاتحاد التقرير بعد تقديمه، قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل أرنولد، مشيرة إلى أن الاتحاد لا يتجه، وفق المعلومات الحالية، إلى إقالة المدرب في حال كان التقرير الذي يقدمه مقنعاً.وأضافت أن رئيس الاتحاد محمود سيعرض التقرير على أعضاء الاتحاد وعدد من المختصين في كرة القدم، قبل حسم القرار، في ظل ارتباط المنتخب باستحقاقات مقبلة، أبرزها 2027.وكان المنتخب العراقي قد جمع 4 نقاط في دور المجموعات من "خليجي 27"، بعد التعادل مع عُمان 1-1، والفوز على 3-2، ثم الخسارة أمام السعودية بهدفين دون رد.وتساوى وعُمان في عدد النقاط والأهداف والبطاقات الملونة، قبل أن تحسم القرعة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لمصلحة المنتخب العُماني.وكان أرنولد قد قاد المنتخب العراقي إلى التأهل لكأس العالم 2026، بعد غياب دام 40 عاماً، عقب استكمال مشوار التصفيات في الملحقين الآسيوي والعالمي.