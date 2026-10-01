ميسي يحصد أعلى تكريم أكاديمي من جامعة بوينس آيرس

وتعد درجة "دكتوراه فخرية" أعلى تكريم تمنحه الجامعة الأرجنتينية، إذ صادق لجامعة بالإجماع على منحها لميسي، مع الإشادة بمسيرته التي وصفت بأنها نموذج للتميز والمثابرة والتواضع والسلوك الأخلاقي.كشفت جامعة بوينس آيرس أنه من المقرر أن يتسلم هذا التكريم، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول، قبل المواجهة الودية المرتقبة لمنتخب أمام بنين على ملعب "مونومنتال"، والتي ستكون الرقصة الأخيرة لـ"ليو" مع منتخب " "، بعد إعلانه عن اعتزال اللعب دوليا.ويأتي هذا التكريم في وقت يقترب فيه "البرغوث" من إسدال الستار على مسيرته الدولية، بعدما صنع تاريخا استثنائيا مع المنتخب الأرجنتيني، وقاده إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، إضافة إلى الفوز بكوبا عامي 2021 و2024، والفيناليسيما 2022.وأكد بوينس آيرس، ريكاردو غيلبي أن ميسي يعتبرا رمزيا حقيقا للأرجنتين، بقوله: "إنه يمثل نموذجا وسفيرا لثقافتنا الشعبية وهويتنا الوطنية"، في إشارة إلى المكانة التي يحظى بها قائد منتخب "الألبيسيليستي". لدى الأرجنتينيين.ويملك "ليو" أرقاما تاريخية مع منتخب بلاده، إذ يعتبر هدافه التاريخي برصيد 125 هدفا، وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة بـ68 تمريرة، فضلا عن كونه اللاعب الأكثر مشاركة بقميص الأرجنتين، بخوضه 207 مباريات.وبهذا التكريم، يضيف ميسي إنجازا جديدا إلى مسيرته الاستثنائية، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، بعدما تحولت مسيرته الرياضية إلى جزء بارز من الذاكرة الكروية في بلده الأرجنتين.