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ماذا يعني الرقم 7 في كرة القدم.. من اول اسطورة خطر في بالك؟

رياضة

2026-10-01 | 09:03
ماذا يعني الرقم 7 في كرة القدم.. من اول اسطورة خطر في بالك؟
52 شوهد

ارتبط الرقم 7 عبر عقود بأسماء صنعت التاريخ، من الأساطير الإنجليزية إلى نجوم الكرة العالمية، قبل أن يتحول مع كريستيانو رونالدو إلى علامة تكاد تكون مرادفة لاسمه.

ومن بين أبرز من ارتدوا هذا الرقم عبر التاريخ، يبرز جورج بست، الذي ارتبط بالقميص رقم 7 في مانشستر يونايتد خلال حقبة شهدت تتويجه مع النادي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، إضافة إلى الفوز بكأس أوروبا عام 1968، العام الذي حصل فيه أيضا على الكرة الذهبية.
ثم جاء برايان روبسون، قبل أن يحمل الرقم الفرنسي إريك كانتونا، الذي أصبح أحد أبرز رموز مانشستر يونايتد خلال التسعينيات، وساهم في أربعة ألقاب للدوري الإنجليزي خلال فترته مع النادي.
وبعد كانتونا، انتقل إرث الرقم إلى ديفيد بيكهام، الذي أصبح أحد أشهر لاعبي مانشستر يونايتد والكرة الإنجليزية، قبل أن يصل القميص إلى اللاعب الذي سيمنحه هوية غير مسبوقة.
عندما وصل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد عام 2003، لم يكن الرقم 7 خياره الأول، إذ كان يرتدي الرقم 28 مع سبورتينغ لشبونة. لكن بعد انتقاله إلى مانشستر، حمل الرقم الذي سبقه إليه بست وروبسون وكانتونا وبيكهام.


كريستيانو رونالدو
ومع مرور السنوات، لم يعد رونالدو مجرد لاعب يرتدي الرقم 7، بل أصبح الرقم جزءا من هويته الرياضية والتجارية نفسها.
من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد ثم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، حافظ رونالدو على الرقم، حتى تحول اسمه عالميا إلى علامة مختصرة: CR7.
ولهذا اختارت مجلة FourFourTwo كريستيانو رونالدو بوصفه اللاعب الأكثر ارتباطا بالرقم 7، رغم وجود قائمة طويلة من الأساطير الذين ارتدوا القميص قبله، ومن بينهم بيست وكانتونا وبيكهام وراؤول ولويس فيغو وكيني دالغليش.
ولم يتوقف إرث الرقم عند رونالدو، إذ حمله أيضا نجوم كبار مثل لويس فيغو، أنطوان غريزمان، لويس سواريز وغيرهم، لكن قليلين تمكنوا من منح الرقم هوية توازي ما فعله رونالدو.
بعد مغادرة رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي في كوبنهاغن، ظهر رافائيل لياو بالقميص رقم 7 في قائمة مباراة الدنمارك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
وأكدت قائمة المباراة الرسمية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تسجيل لياو بالرقم 7، بينما ارتدى فابيو سيلفا الرقم 17 الذي كان بحوزة لياو.
لكن انتقال الرقم لا يعني بالضرورة أن لياو أصبح صاحب القميص بشكل دائم.
فبحسب توضيح صحيفة Renascença البرتغالية، تنص لوائح دوري الأمم على تخصيص أرقام من 1 إلى 23 للاعبين المدرجين في قائمة المباراة، وبالتالي كان لا بد من منح الرقم 7 للاعب آخر بعد خروج رونالدو من القائمة.

كما أن قائمة المنتخب العامة على موقع UEFA ما زالت تعرض رونالدو ولياو معا بالرقم 7، ما يعزز أن الأمر مرتبط بالقائمة الحالية، وليس إعلانا رسميا عن انتقال الرقم بشكل نهائي.
ويبقى السؤال: هل يستطيع أي لاعب جديد أن يكتب فصلا آخر في تاريخ الرقم 7، أم أن حقبة رونالدو جعلت مهمة من يأتي بعده أكثر صعوبة؟
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