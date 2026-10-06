زيدان يحقق رقمًا مذهلًا مع منتخب فرنسا

وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم منذ توليه قيادة المنتخب الفرنسي، بعدما قاد الفريق إلى الفوز على بنتيجة 1-0، ثم حقق الانتصار على بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتعادل مع 1-1، ثم عاد لتحقيق انتصار كبير على بلجيكا 4-1 في الجولة الرابعة من الأوروبية.ورفع الفوز الأخير على بلجيكا رصيد إلى 10 نقاط في صدارة ، بعدما قلب الفريق تأخره بهدف إلى انتصار عريض بفضل أربعة أهداف خلال الشوط الثاني.وكانت بلجيكا تقدمت في الدقيقة 35 عن طريق دودو لوكيباكيو، قبل أن تنتفض فرنسا في الدقائق الأخيرة، إذ أدرك دزيريه دوي التعادل في الدقيقة 77، ثم أضاف ريان شرقي الهدف الثاني بعد دقائق قليلة، قبل أن يسجل أوليس هدفين متتاليين ليكتمل الانتصار الفرنسي بنتيجة 4-1.وشهدت المباراة نجاح زيدان في تغيير مجريات اللقاء من خلال تبديلاته، بعدما منح دوي وشرقي وأوليس أدوارًا هجومية مؤثرة، ليسجل اللاعبون البدلاء أربعة أهداف خلال فترة قصيرة ويقلبوا النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض.وكان زيدان بدأ مهمته الرسمية مع منتخب فرنسا في سبتمبر، عندما قاد الفريق للفوز على تركيا بهدف دون رد، قبل أن يكرر النتيجة أمام بلجيكا في المباراة التالية.وعاد المنتخب الفرنسي إلى ملعبه لمواجهة إيطاليا في أول مباراة لزيدان أمام الجماهير الفرنسية، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، بعدما تقدم مايكل أوليس لفرنسا، قبل أن يدرك أليساندرو باستوني التعادل للمنتخب الإيطالي.معادلة رقم سانتينيوبعد الانتصار على بلجيكا، أصبح زيدان ثاني مدرب لمنتخب فرنسا منذ عام 2002 يحقق 3 انتصارات وتعادلًا في أول 4 مباريات له مع الفريق.وكان جاك سانتيني آخر مدرب يحقق هذه البداية، بعدما تولى قيادة فرنسا عام 2002، وحقق خلال مبارياته الأربع الأولى 3 انتصارات وتعادلًا.وبذلك، عادل زيدان الرقم الذي صمد لمدة 24 عامًا، ليبدأ مهمته مع المنتخب الفرنسي بأفضل حصيلة من حيث النتائج منذ بداية عهد سانتيني.وتكتسب البداية أهمية خاصة بالنسبة لزيدان، الذي تولى قيادة منتخب فرنسا خلفًا لديدييه ديشان بعد نهاية 2026، في خطوة انتظرها المدرب الفرنسي لسنوات.وأعلن تعيين زيدان مدربًا للمنتخب في يوليو، خلفًا لديشان الذي أنهى فترة امتدت لنحو 14 عامًا على رأس الجهاز الفني للمنتخب.صدارة فرنسية في دوري الأمموساعدت بداية زيدان القوية فرنسا على تصدر مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط، بعدما حقق المنتخب 3 انتصارات وتعادلًا في مبارياته الأربع الأولى.وتحتل بلجيكا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما تأتي إيطاليا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين تتذيل تركيا المجموعة دون نقاط.وتبقى أمام المنتخب الفرنسي مباراتان في دور المجموعات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، أمام إيطاليا وتركيا، حيث يسعى زيدان إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحسم التأهل إلى الدور التالي.بداية مختلفة لزيدانوتمنح هذه النتائج زيدان انطلاقة قوية في أول تجربة له مع المنتخب الفرنسي، بعدما انتقل إلى مقعد عقب سنوات قضاها بعيدًا عن التدريب منذ رحيله عن .ويملك زيدان سجلًا استثنائيًا مع ريال ، بعدما قاد الفريق إلى تحقيق 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب عدد من البطولات المحلية والقارية، قبل أن يبدأ الآن مهمة مختلفة مع المنتخب الذي حمل قميصه لاعبًا وقاده إلى التتويج بكأس العالم 1998.ويأمل زيدان في ترجمة بدايته القوية إلى نجاحات أكبر مع الديوك، خصوصًا أن المنتخب الفرنسي يدخل مرحلة جديدة بعد نهاية حقبة ديشان، فيما سيكون دوري الأمم الأوروبية أول اختبار رسمي كبير للمدرب الجديد.وبعد 4 مباريات فقط، أصبح زيدان على بعد خطوة من تحقيق رقم تاريخي جديد، بعدما عادل بداية سانتيني التي ظلت الأفضل لمدرب فرنسي منذ 2002، ليبدأ عهد زيزو مع منتخب بلاده دون هزيمة وبحصيلة بلغت 3 انتصارات وتعادلًا.