حفل الكرة الذهبية 2026 اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة وأبرز المرشحين

وتُقام مراسم الحفل في مسرح "لندن بالاديوم"، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش، 11 مساء بتوقيت ومكة المكرمة والدوحة، وسط ترقب للإعلان عن الفائزين وترتيب المرشحين في مختلف الفئات، فيما تسبق الحفل تغطية خاصة لوصول النجوم إلى السجادة الحمراء.وأُعلن عن نقل الحفل مباشرة عبر منصة "DAZN"، إلى جانب قنوات "بي إن سبورتس"، فيما يمكن للجماهير متابعة النتائج والإعلانات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للجائزة على منصات التواصل الاجتماعي.واختارت الجهات المنظمة النجم الفرنسي السابق تييري هنري والإعلامية الرياضية كيت سكوت لتقديم الحفل، الذي يتزامن مع الذكرى السبعين لانطلاق جائزة الكرة الذهبية، التي مُنحت للمرة الأولى عام 1956.ويتضمن البرنامج فقرات فنية يحييها مغني الراب الفرنسي فرنش مونتانا والمغنية البريطانية جورجا سميث، إلى جانب تكريم الفائزين بالجوائز المخصصة للاعبين واللاعبات والمدربين والأندية والمواهب الشابة.وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 30 لاعباً، من بينهم ، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة برصيد ثماني كرات ذهبية، والفرنسي عثمان ديمبيلي، حامل لقب نسخة 2025، إلى جانب أسماء بارزة مثل الإنجليزي هاري كين، والفرنسي ، والإسباني لامين يامال، والنرويجي إرلينغ هالاند، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام، والمغربي أشرف حكيمي، والبرتغالي فيتينيا.كما تضم القائمة باو كوبارسي، ومارك كوكوريلا، ولويس دياز، وبرونو فيرنانديز، وغابرييل، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وساديو ماني، وماركينيوس، ولاوتارو مارتينيز، ونونو مينديز، وجواو نيفيز، ومايكل أوليسيه، وويليان باتشو، وخوليان كينونيس، وديكلان رايس، ورودري، وفابيان رويز، وويليام ساليبا، وفيران توريس، ودايوت أوباميكانو.ولا يقتصر الحفل على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة، إذ يشمل جائزة كوبا لأفضل لاعب ولاعبة شابة، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى وحارسة مرمى، وجائزتي أفضل نادٍ للرجال والسيدات، فضلاً عن جائزتي أفضل مدرب للرجال والسيدات.كما يتضمن هداف وهدافة، وجائزة سقراط للمبادرات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب جوائز أخرى تُمنح وفق الفئات المعتمدة في الحفل.وكان الفرنسي عثمان ديمبيلي قد توج بجائزة الكرة الذهبية للرجال في نسخة عام 2025، فيما أحرزت أيتانا بونماتي جائزة السيدات للمرة الثالثة توالياً.كما فاز الإسباني لامين يامال بجائزة كوبا للرجال، والإيطالي جانلويجي دوناروما بجائزة ياشين، فيما نال جائزة أفضل نادٍ للرجال، وحصل مدربه لويس إنريكي على جائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب، بينما تُوّج فيكتور جيوكيريس بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف.