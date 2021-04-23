وفاة حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون

توفي حارس نادي النفط مصطفى سعدون، مساء الجمعة، في بغداد بعد تعرضه لجلطة دماغية.

وكان حارس مرمى فريق نادي النفط مصطفى سعدون قد تعرض الثلاثاء الماضي الى جلطة دماغية نقل على اثرها الى مستشفى مدينة الطب في بغداد.

