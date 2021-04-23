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الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن القصف الأخير قرب مطار بغداد
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وفاة حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون
رياضة
2021-04-23 | 17:07
10,305 مشاهدة
توفي حارس نادي النفط مصطفى سعدون، مساء الجمعة، في بغداد بعد تعرضه لجلطة دماغية.
وكان حارس مرمى فريق نادي النفط مصطفى سعدون قد تعرض الثلاثاء الماضي الى جلطة دماغية نقل على اثرها الى مستشفى مدينة الطب في بغداد.
»
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