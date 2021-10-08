رئيس فريق المراقبين بالعراق للسومرية: هناك تواصل مع المراقبين الدوليين

أكد رئيس فريق المراقبين في العراق، صباح العزاوي، اليوم الجمعة، إن هناك تواصل مع المراقبين الدوليين في عملية التصويت الخاص.

وقال العزاوي للسومرية: إن "عملية التصويت الخاص تجري بانسيابية عالية وجميع الإجراءات جيدة داخل مراكز التصويت". وأضاف، إن "الاجراءات جيدة جدا داخل مراكز الاقتراع في عملية التصويت الخاص". وأنطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.

