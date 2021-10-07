بالارقام.. مراكز الاقتراع للنازحين واعداد المصوتين

أحصت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عدد محطات ومراكز اقتراع النازحين الناخبين، فيما كشفت عن عدد مراكز التسجيل واعدد النازحين الذين سيتوجهون لمراكز الاقتراع يوم غد الجمعة.

القوائم ادناه: